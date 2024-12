Bolsa sobe e dólar oscila após alta do PIB e promessa de estímulos na China

Depois de fechar na segunda-feira a R$ 6,0652 — maior valor nominal de fechamento da história, o dólar era negociado nesta terça-feira (3) entre oscilações, com pequenas altas e baixas, enquanto a Bolsa de Valores tinha alta.

Um conjunto de fatores — o PIB brasileiro, o pacote de corte de gastos e a promessa de mais estímulos para a economia chinesa — influenciam os mercados.

O que está acontecendo

Por volta de 13h, o dólar comercial era negociado em baixa de 0,18%, vendido a R$ 6,059. O turismo era vendidoem queda de 0,02%, a R$ 6,304.

A Bolsa de Valores de São Paulo tinha em alta de 0,33%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, valorizava para 125.643 pontos.

O dólar tem uma trégua ante o real, após quatro dias seguidos renovando recordes históricos em meio à descrença fiscal interna e cautela sobre tarifas comerciais no futuro governo Trump nos EUA.

Dados do Produto Interno Bruto forçavam a moeda americana para baixo. O PIB do Brasil cresceu 0,9% no 3º trimestre de 2024, na comparação com os três meses anteriores, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No terceiro trimestre de 2024, o total foi de R$ 3 trilhões. Esse valor é 4% maior do que o apurado no mesmo período de 2023.

Geralmente, o mercado não gosta de altas no PIB, pois elas podem representar inflação à frente. Mas desta vez, como o crescimento foi impulsionado pelo aumento dos investimentos, principalmente, que tiveram ganho de 2,1% neste trimestre, os reflexos hoje podem ser positivos. Para os economistas, crescimento alavancado por investimentos ajuda a criar capacidade instalada (maquinário, tecnologia) para que o país continue com um crescimento sustentado.

Além disso, muitos investidores estão vendendo a moeda (realização de lucros) para aproveitar as altas recentes. No exterior, o dólar cai com a alta de petróleo e do minério de ferro, e principalmente após as promessas do banco central da China (PBoC) de implementar políticas de apoio à economia em 2025. A China é a maior consumidora de produtos exportados pelo Brasil. Se a economia chinesa crescer, o Brasil vende mais e o dólar, aqui, cai.

Mas os efeitos do pacote de corte de gastos continuam pressionando a divisa contra o real. Na semana passada, o governo brasileiro divulgou medidas para diminuir seus gastos em R$ 70 bilhões em dois anos. O pacote desagradou os investidores, principalmente pela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Por isso, a moeda oscila entre altas e baixas nesta manhã.

Com Agência Estado e Reuters