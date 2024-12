Barcelona reage e goleia Mallorca por 5 a 1 no Espanhol

O Barcelona encerrou uma série de três jogos sem vencer no Campeonato Espanhol ao golear o Mallorca (6º) fora de casa por 5 a 1 nesta terça-feira (3), em partida da 19ª rodada do Campeonato Espanhol antecipado para a disputa da Supercopa da Espanha.

Em duelo com chances para ambos os lados e muitos impedimentos do Mallorca, o Barça conseguiu a vitória com gols de Ferran Torres (12'), Raphinha (56' de pênalti e 74'), Frenkie De Jong (79') e Pau Víctor (84'), enquanto os anfitriões marcaram com Vedat Muriqi (43').

O time catalão pressionou a saída de bola do adversário e controlou a posse de bola até aproveitar um erro defensivo para abrir o placar. Johan Mojica tentou afastar e chutou a bola em cima de Martin Vlajent, Torres aproveitou a sobra e bateu para superar o goleiro Leo Román.

O Barcelona parecia ter recuperado a eficiência perdida nas últimas rodadas e voltou a usar bem a linha de impedimento. Mas no final do primeiro tempo o Mallorca conseguiu o gol de empate.

Inicialmente, Samú Costa arrancou achando que estava em posição irregular e parou para deixar a bola para Pablo Maffeo, que invadiu a área e tocou para Vedat Muriqi, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Depois do intervalo, Lamine Yamal foi derrubado por Mojica dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Barça, que Raphinha converteu batendo forte.

"Estou vivendo meu melhor momento, mas não quero parar por aí. Quero fazer muito mais por esse escudo. É um clube pelo qual tenho um carinho enorme. Tudo que eu puder dar dentro de campo, eu darei", declarou o atacante brasileiro à rede Movistar+.

"Sabíamos a importância de voltar a vencer. Nos últimos três jogos faltou alguma coisa. Hoje fomos bem, não foi o melhor dos nossos jogos, mas vencer foi o mais importante", acrescentou Raphinha.

Yamal foi protagonista nos demais gols dos 'blaugrana'. Primeiro, fez uma ótima assistência para Raphinha, que apareceu na segunda trave para fazer o terceiro.

Depois, em um contra-ataque iniciado com um passe magistral do jovem de 17 anos, De Jong finalizou aproveitando bola mal afastada por Mateu. No quinto gol, Yamal protagonizou outra grande jogada que Pau Víctor finalizou.

Com esta vitória, o líder Barcelona abre quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que tem dois jogos a menos e na quarta-feira enfrenta o Athletic Bilbao (4º).

-- Classificação do Campeonato Espanhol:

Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 16 12 1 3 48 17 31

2. Real Madrid 33 14 10 3 1 30 11 19

3. Atlético de Madrid 32 15 9 5 1 26 8 18

4. Athletic Bilbao 26 15 7 5 3 22 14 8

5. Villarreal 26 14 7 5 2 27 23 4

6. Mallorca 24 16 7 3 6 16 18 -2

7. Osasuna 23 15 6 5 4 20 23 -3

8. Girona 22 15 6 4 5 22 20 2

9. Real Sociedad 21 15 6 3 6 13 11 2

10. Betis 20 15 5 5 5 16 18 -2

11. Sevilla 19 15 5 4 6 14 19 -5

12. Celta Vigo 18 15 5 3 7 23 27 -4

13. Rayo Vallecano 16 14 4 4 6 14 16 -2

14. Las Palmas 15 15 4 3 8 20 26 -6

15. Leganés 15 15 3 6 6 14 20 -6

16. Alavés 14 15 4 2 9 16 25 -9

17. Getafe 13 15 2 7 6 10 13 -3

18. Espanyol 13 14 4 1 9 15 27 -12

19. Valencia 10 13 2 4 7 13 21 -8

20. Valladolid 9 15 2 3 10 10 32 -22

