Bancos impulsionam STOXX 600 em meio à incerteza política na França

(Reuters) - As ações de bancos conduziam o principal índice acionário da Europa a máxima de quase um mês nesta terça-feira, enquanto os investidores mantinham um olhar atento sobre a turbulência política na França, uma vez que a probabilidade de colapso do governo tem agitado os mercados franceses.

O índice STOXX 600 subia 0,47%, a 516,04 pontos, com as ações de bancos, de fabricantes de artigos de luxo e de mineradoras subindo mais de 1% cada.

Embora com alta de 0,56% no dia, o índice francês CAC 40 continua apresentando desempenho inferior ao de seus pares regionais, uma vez que o governo do país enfrenta um colapso quase certo na quarta-feira, depois que partidos de extrema-direita e de esquerda apresentaram moções de desconfiança contra o primeiro-ministro, Michel Barnier.

Os mercados de ações e de títulos franceses ficavam sob pressão. A segunda maior economia da zona do euro está lutando contra o aumento do déficit fiscal, com o governo de Barnier enfrentando forte oposição ao seu orçamento.

"Estamos nesse pequeno período em que apenas esperamos para ver o que tudo isso realmente significa. O que acontecerá em seguida será a grande questão. O que significaria um voto de desconfiança?", disse Fiona Cincotta, estrategista de mercado do City Index.

Barnier falará na televisão por volta das 16h (horário de Brasília). A menos que haja uma surpresa de última hora, esse seria o primeiro governo francês a ser forçado a sair por um voto de desconfiança desde 1962.

O sentimento do mercado acionário da Europa estava um pouco otimista, provavelmente impulsionado pelos ganhos em Wall Street na véspera.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,61%, a 8.363 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,17%, a 19.968 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,56%, a 7.277 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,29%, a 33.915 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,99%, a 1.850 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,20%, a 6.375 pontos.

(Por Joao Manuel Mauricio em Gdansk e Ankika Biswas em Bengaluru)