Autoridades de saúde investigam doença misteriosa no Congo após 143 mortes

Uma doença não identificada, semelhante à gripe, matou dezenas de pessoas em duas semanas e está sendo investigada no sudoeste da República Democrática do Congo, na África, por autoridades locais. As mortes foram registradas entre 10 e 25 de novembro na zona de saúde de Panzi, na província de Kwango.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, tosse e anemia, contou o ministro provincial da saúde, Apollinaire Yumba, a repórteres no fim de semana. O vice-governador provincial, Rémy Saki, afirmou à Associated Press hoje, que entre 67 e 143 pessoas morreram.

"Uma equipe de especialistas epidemiológicos é esperada na região para coletar amostras e identificar o problema", acrescentou. Yumba aconselhou a população a tomar precauções e evitar contato com corpos para prevenir a contaminação. Ele pediu ajuda de parceiros nacionais e internacionais no envio de suprimentos médicos para lidar com a crise de saúde.

O Congo já enfrenta a epidemia de mpox (antigamente chamada de varíola dos macacos), com mais de 47 mil casos suspeitos e mais de 1 mil mortes suspeitas devido à doença, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A OMS está ciente da doença não identificada e tem uma equipe em campo trabalhando com os serviços de saúde locais para coletar amostras, de acordo com um funcionário da organização que falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizado a dar declarações à imprensa.