Autoridades da Coreia do Sul prometem estabilizar mercados enquanto Parlamento vota para suspender lei marcial

Por Cynthia Kim

SEUL (Reuters) - O ministro das Finanças da Coreia do Sul disse que o governo adotará todas as medidas possíveis para estabilizar os mercados financeiros, se necessário, depois que o presidente Yoon Suk Yeol declarou lei marcial em um discurso nacional de emergência.

"Mobilizaremos todas as medidas possíveis de estabilização dos mercados financeiro e cambial, incluindo injeções ilimitadas de liquidez", disse Choi Sang-mok em uma reunião de emergência com as principais autoridades econômicas em Seul.

O won coreano caiu para 1.430 por dólar, o nível mais fraco desde outubro de 2022, e também recuou com força em relação ao iene, para o valor mais fraco desde maio de 2023, de 961,89 por 100 ienes, uma queda de 2,5%.

O Parlamento da Coreia do Sul, com 190 de seus 300 membros presentes, aprovou uma moção na quarta-feira (horário local) exigindo que a lei marcial declarada pelo presidente Yoon Suk Yeol seja suspensa, mostrou a TV ao vivo.

Na semana passada, o Partido Democrático, da oposição, cortou 4,1 trilhões de wons da proposta orçamentária total de 677,4 trilhões de wons (470,7 bilhões de dólares) apresentada pelo governo de Yoon, colocando o Parlamento em um impasse sobre o controle do orçamento anual de 2025.

O presidente do Parlamento impediu na segunda-feira que o orçamento revisado fosse submetido a uma votação final por enquanto.

No entanto, uma intervenção orçamentária bem-sucedida por parte da oposição seria um grande golpe para o governo minoritário de Yoon e poderia reduzir os gastos fiscais em um momento em que o crescimento das exportações está esfriando.

O Ministério das Finanças disse que convocaria outra reunião de emergência entre as principais autoridades às 7h da manhã do horário local (16h30, horário de Brasília).

"Esses eventos deixarão um enorme abalo na confiança dos investidores na economia e em seus mercados financeiros", disse a Capital Economics em um relatório.

(Reportagem de Cynthia Kim e Jihoon Lee)