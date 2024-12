Amazon lança portfólio de modelos de IA para competir com rivais

A Amazon apresentou, nesta terça-feira (3), um portfólio de modelos de Inteligência Artificial (IA), marcando seu movimento mais decisivo até o momento para competir com os grandes nomes da IA generativa, uma tecnologia que cresce a um ritmo acelerado.

Com o objetivo de fortalecer sua posição frente a empresas como Microsoft, Google, Meta e OpenAI, criadora do ChatGPT, a Amazon avançou para expandir sua presença no setor de IA. Até agora, com a Amazon Web Services (AWS), sua atuação estava amplamente limitada a oferecer acesso a modelos de outras empresas.

Embora Google, Microsoft e OpenAI tenham saído na frente na implementação de IA, a AWS permanece como líder de mercado em computação em nuvem, um recurso essencial para executar ferramentas e produtos de IA.

"Dentro da Amazon, temos cerca de 1.000 aplicações de IA generativa em operação e uma visão abrangente sobre os desafios enfrentados pelos desenvolvedores de aplicações", afirmou Rohit Prasad, vice-presidente sênior responsável pelos projetos de IA da empresa.

"Os nossos novos modelos Amazon Nova foram projetados para ajudar a superar esses desafios", acrescentou.

O portfólio Amazon Nova inclui seis modelos de IA que realizam tarefas que vão desde a criação de textos até a geração de vídeos. A empresa destacou que esses modelos são pelo menos 75% mais baratos que opções equivalentes disponíveis nos servidores da AWS e mais rápidos que modelos similares.

Entre os modelos apresentados, estão o Nova Micro, voltado para processamento rápido de texto, o Nova Lite, destinado a tarefas multimídia básicas, e o Nova Premiere, previsto para lançamento no início de 2025, que se concentra em raciocínio complexo.

Os modelos suportam 200 idiomas e podem ser personalizados com dados proprietários dos clientes, uma funcionalidade que a Amazon espera atrair desenvolvedores especializados em IA.

Além disso, há dois modelos voltados para conteúdos criativos: o Nova Canvas, para geração de imagens, e o Nova Reel, para criação de vídeos.

A Amazon também destacou as medidas de segurança integradas nesses novos modelos, que estarão disponíveis através do serviço Bedrock da AWS e contarão com políticas de uso e limitações específicas.

arp/sst/ag/nn/am/mvv

© Agence France-Presse