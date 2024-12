Alckmin diz que PIB superou expectativa de mercado, destaca papel da indústria

(Reuters) - O vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou nesta terça-feira o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no terceiro trimestre, afirmando que o dado superou as expectativas do mercado financeiro.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, destacou em discurso no evento Nova Indústria Brasil o papel do setor industrial no resultado do crescimento econômico do país.

A economia brasileira cressceu 0,9% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, mostraram dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. O resultado do terceiro trimestre ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters com economistas.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)