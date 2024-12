Acionista fundador da Natura&Co reduz participação na companhia com doação à família

(Reuters) - O acionista fundador do grupo Natura&Co, Antonio Luiz da Cunha Seabra, reduziu sua participação na companhia de 14,36% para 4,79% por meio da doação de ações de sua propriedade à sua esposa e seus quatro filhos, conforme comunicado divulgado ao mercado nesta terça-feira.

A transferência dos papéis conta com "reserva do usufruto vitalício da integralidade dos respectivos direitos políticos e econômicos, não resultando, portanto, na alteração do controle acionário ou na estrutura administrativa da companhia", afirmou a holding no comunicado.

Segundo a carta do acionista anexada ao comunicado, o movimento -- que representa uma redução de quase 10% da sua participação -- estabelece que sua esposa passe a deter 4,78% da parcela e cada um de seus filhos fique com uma fatia de 1,20%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)