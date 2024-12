Wall St tem leve alta com cautela em início de semana cheia de dados

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com leve alta nesta segunda-feira, com foco em uma série de dados econômicos nesta semana, enquanto as ações da Intel subiam depois que seu presidente-executivo se aposentou após dificuldades para acompanhar o mercado de chips de IA.

O Dow Jones ganhava 0,03% na abertura, para 44.925,86 pontos. O S&P 500 subia 0,13%, a 6.040,11, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,19%, para 19.255,425 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)