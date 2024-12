UOL ganha menção honrosa do Prêmio Iree por revelar fuga de bolsonaristas

Do UOL, no Rio

O UOL ganhou menção honrosa no Prêmio Iree (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa) pela série de reportagens que revelou a fuga do país de militantes investigados e condenados pelos ataques aos Três Poderes no 8 de Janeiro.

Boa parte dos foragidos quebrou suas tornozeleiras e fugiu para o exterior — a maioria deles para a Argentina, governada por Javier Milei.

As reportagens, de autoria do repórter Eduardo Militão e da colunista do UOL em Buenos Aires, Amanda Cotrim, ganharam repercussão internacional e levaram a prisões no Brasil e na Argentina.

O que revelou a série de reportagens

A primeira reportagem, em maio, revelou que parte dos investigados já estava condenada, mas esperava em casa — em prisão domiciliar e com tornozeleira — o desfecho dos seus recursos no STF. À medida que as condenações foram saindo, teve início um movimento de fuga em grupos para o Uruguai e para a Argentina.

O UOL revelou maneiras como os fugitivos atravessaram as fronteiras. Alguns foram de ônibus pelo Uruguai, conforme contaram em entrevista em frente à Casa Rosada.

A série ainda revelou que alguns cruzaram a fronteira em Foz do Iguaçu (PR) usando táxis e se embrenhando em matas para chegar à Argentina. Outros passaram de motocicleta pelo Paraguai antes de ingressarem em terras argentinas.



A reportagem do UOL mostrou também que foragidos na Argentina que organizaram ônibus para os ataques do 8 de Janeiro também ofereciam ajuda para outros militantes fugirem do Brasil.



Prêmio máximo vai para infiltração do PCC na política

O prêmio máximo concedido pelo Iree este ano foi para uma série de reportagens do jornal "O Estado de S.Paulo" que mostrou as relações entre facções criminosas, como o PCC, e as eleições municipais deste ano. "A série revelou a infiltração de organizações criminosas, como o PCC, nos negócios públicos", informou a organização do prêmio em comunicado.



O prêmio de jornalismo político foi para a série de "O Globo" que mostrou que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) espionou políticos, jornalistas, servidores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o governo dele.



O prêmio de jornalismo econômico foi para a série de reportagens do portal "Metrópoles" que descobriu como entidades conveniadas com o INSS descontaram R$ 2 bilhões de aposentados sem o consentimento dos idosos.