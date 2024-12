UOL recebe pela 5ª vez seguida Troféu Aceesp; PVC e Hernan também faturam

O UOL Esporte foi eleito pela quinta vez consecutiva o melhor veículo de mídia digital no Troféu Aceesp.

A premiação foi entregue nesta segunda-feira (2), em São Paulo. O evento foi realizado no Museu do Futebol.

O Troféu Aceesp é a principal premiação do jornalismo esportivo em São Paulo.

O troféu foi recebido pela repórter Beatriz Cesarini, que fez parte do time de enviados a Paris para a cobertura dos Jogos Olímpicos 2024. Ela destacou a honra de receber a premiação.

Eu acho que todo jornalista é apaixonado por contar boas histórias, sempre ir atrás de contar o melhor possível, histórias curiosas, histórias de maneiras diferentes, acho que no UOL a gente faz muito isso. É uma honra estar nessa equipe. Neste ano eu pude ir para as Olimpíadas, representar pela segunda vez o UOL em uma Olimpíada, então é uma honra estar aqui hoje e agradecer por esse prêmio. Beatriz Cesarini, repórter do UOL

Enquanto houver quem incentive, existirá jornalismo de boa qualidade. Em um momento em que temos milhares de novos atores a difundir informações, é fundamental que os que optam por fazer da maneira correta e responsável tenham força e relevância. O prêmio nos deixa muito satisfeitos pelo reconhecimento aos esforços feitos pela veracidade de informações. O UOL Esporte seguirá fazendo um jornalismo plural e com credibilidade. José Ricardo de Campos Leite, Gerente-geral do UOL Esporte

PVC e André Hernan também são premiados

Colunista do UOL, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, venceu o prêmio de melhor colunista pelo segundo ano consecutivo.

Queria agradecer ao UOL por esse prêmio, que é um canhão. Vou agradecer a Paramount também, porque me permitiu viajar para o 'local do crime' nesses últimos dois anos, a América do Sul inteira, e queria fazer uma observação sobre o desespero desse nosso momento da profissão, que é: se você conversar com um médico, ele vai dizer que a coisa mais importante da carreira dele é a informação. Você descobre uma vacina, uma emergência nova. Se você conversar com um engenheiro, ele vai querer saber da nova informação, e a profissão que mais lida da informação é que mais está dizendo que a informação não tem importância. PVC

PVC, colunista do UOL, recebe troféu Aceesp 2024 Imagem: Pedro Ungheria/UOL

André Hernan, também colunista do UOL, foi mais um jornalista da casa a ser premiado. Ele recebeu o prêmio de melhor profissional do ano no meio digital.

É como se fosse o primeiro, eu me sinto um jornalista novato ganhando o primeiro prêmio. Estou empolgado, porque é uma mudança de carreira, é uma mudança de plataforma. Eu não mudei nada no meu dia a dia, eu continuo apurando, continuo dando notícias, continuo transmitindo, mas agora a roupagem só mudou um pouco essa embalagem e a maneira que eu entrego a notícia no dia a dia. Então, receber esse prêmio desse tamanho, dessa importância, com a confiança dos meus colegas, eu só me sinto no caminho certo. André Hernan

André Hernan, colunista do UOL, recebe troféu Aceesp 2024 Imagem: Pedro Ungheria/UOL

Veja todos os vencedores

TV

Narrador (a): Everaldo Marques (TV Globo/SporTV)

Comentarista: Alexandre Lozetti (TV Globo/SporTV)

Repórter: Eduardo Affonso (Canais ESPN)

Apresentador (a): Renata Fan (TV Bandeirantes)

RÁDIO

Narrador (a): Oscar Ulisses (Rádio CBN)

Comentarista: Raphael Prates (Rádio CBN)

Repórter: Alinne Fanelli (Rádio BandNews FM)

Apresentador (a): João Paulo Cappellanes (Rádio Bandeirantes)

MÍDIA DIGITAL/ON LINE

Melhor veículo: UOL Esporte

Melhor profissional do ano: André Hernán (Canal do André Hernan)

OPINIÃO - MÍDIA ESCRITA (IMPRESSA OU DIGITAL)

Melhor colunista: PVC (UOL Esporte)

INTERIOR

Rádio: Rádio CBN (Ribeirão Preto)

TV: EPTV (Ribeirão Preto) e Thati TV (Ribeirão Preto) - empate

Jornal/site: A Cidade ON (Ribeirão Preto)

LITORAL

Rádio: Rádio Caraguá FM (Caraguatatuba)

TV: TV Tribuna (Santos)

Jornal/site: A Tribuna (Santos)

EX- ATLETAS

Melhor profissional do ano: Neto (TV Bandeirantes)

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Melhor profissional do ano: Felipe Espíndola (São Paulo Futebol Clube)

PERSONALIDADES DO ESPORTE NO ANO

Feminino - Rebeca Andrade (Ginástica Olímpica)

Masculino - Estêvão (atacante da SE Palmeiras)

Prêmios especiais indicados pela diretoria

Troféu Regiani Ritter

Marília Ruiz (Canais Band, Portal UOL e Paramount+)

Troféu Ely Coimbra

Pedro Bassan (TV Globo)

Honra ao Mérito - 50 anos de carreira

Waldo Braga e Júlio Deslbosque

Melhor matéria escrita (Mídia impressa ou Plataformas online)

Danilo Sardinha (Globo Esporte.Com), com a reportagem: "Conheça a bola criada por crianças que virou sinônimo de esperança em campo de refugiados na África)

Melhor imagem do Esporte em 2024