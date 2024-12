TV Brasil comemora 17 anos com novidades na programação

A TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) completa 17 anos no ar nesta segunda-feira (2). A cada minuto, mais de 183 mil pessoas estão sintonizadas no canal, com a possibilidade de acompanhar os produtos do telejornalismo, atrações infantis, séries, esportes, filmes, teledramaturgia, musicais e entretenimento.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, atualmente, a TV pública ocupa o quinto lugar entre as emissoras abertas mais assistidas do país, em todos os estados, mais o Distrito Federal. Em 2017, a audiência da TV Brasil alcançava o 27º lugar, na concorrência pela audiência com as grandes redes comerciais de comunicação.

Em 2024, a parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) possibilitou o acesso à programação dade mais de 128 milhões de cidadãos. Atualmente, a RNCP conta com a operação 126 afiliadas de televisão e 162 geradoras de rádio, em todo o território nacional.

Para o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, a TV Brasil, como emissora pública, cumpre funções que as outras emissoras, por interesse comercial, por vezes, não cumprem. "A TV Brasil é um patrimônio do povo brasileiro, que tem a missão de informar e prestar um serviço público para mostrar nossa identidade, cultura e a nossa pluralidade. E tem também o papel de levar para o cidadão informação de qualidade e conteúdo cultural".

Desafios

Em entrevista à reportagem da TV Brasil, o diretor-presidente da EBC adiantou que a emissora terá mais investimentos nos conteúdos nacional e regional; no audiovisual brasileiro; no esporte, com destaque ao futebol feminino; no entretenimento e na produção cultural, e sobretudo, no fortalecimento do jornalismo, que detém a informação cotidiana necessária para ser levada à população brasileira e que tem papel relevante no combate às fakenews.

Jean Lima ressaltou que investimentos estão sendo feitos na produção de conteúdo audiovisual nacional do canal de comunicação. "A EBC lançou o edital histórico com mais de R$ 110 milhões de investimento no audiovisual em sete eixos de atuação, que envolvem a programação infanto-juvenil, infantil, as séries sobre natureza, sobre o meio ambiente, sobre culinária. A ideia também é produzir uma novela, que temos os direitos da escritora Janete Clair, do que era uma radionovela da Rádio Nacional".

Projeções

Para 2025, o presidente da EBC projeta que a emissora pública será protagonista na cobertura de dois eventos internacionais, a exemplo do que ocorreu nas transmissões de imagens do G20, no Rio de Janeiro, em novembro. No próximo ano, o Brasil assumirá a presidência do Brics, bloco originariamente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que foi ampliado pela participação de Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia.

O Brasil sediará, também, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, em Belém do Pará, em novembro, "Pretendemos ser a emissora sede nestes dois eventos para transmitir para todo mundo o que é de suma importância para o debate sobre o fortalecimento do multilateralismo e, também, para discutir um mundo mais justo e sustentável."

Jornalismo

A diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos, destaca o fortalecimento do jornalismo da comunicação pública na TV Brasil e o crescimento da participação de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública com conteúdos que valorizam a diversidade regional e cultural.

"Nosso jornalismo tem conquistado relevância e credibilidade. Crescemos em audiência, em participação nos grandes debates, e estamos cada dia mais empenhados em levar informação de qualidade, com responsabilidade e prestação de serviço aos nossos telespectadores".

Destaques

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, enfatizou o papel da TV Brasil de ser a mídia brasileira que oferece uma programação de qualidade e diversificada, que dialoga com a diversidade da população brasileira, e que tem foco na cultura, educação e informação.

"É muito importante que a gente consiga acolher toda a diversidade da população brasileira, em uma grade que seja diversa e que traga também a regionalidade. É importante que essas pessoas se reconheçam na TV Brasil, na TV pública."

"É importante falar da cultura brasileira e que a TV Brasil seja um veículo do audiovisual brasileiro, da produção independente brasileira. Nós temos hoje uma ampla prateleira de conteúdos brasileiros [na programação da emissora], afirmou a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino.

Pellegrino declarou que os destaques da emissora pública são a TV Brasil Animada, a única programação de uma TV aberta, em nível nacional voltada às crianças, além do jornalismo esportivo, das transmissões de partidas de futebol feminino, da telenovela e dos programas já consolidados na grade deste meio de comunicação, o Sem Censura, com a apresentadora Cissa Guimarães; Dando a Real com Demori, apresentado pelo jornalista Leandro Demori.

A diretora adiantou as novidades da programação da TV Brasil, a partir da próxima semana: a nova temporada do programa Samba na Gamboa, sob comando da cantora e compositora Teresa Cristina, e o programa de culinária Xodó de Cozinha, que será apresentado pela fundadora do projeto Favela Orgânica, Regina Tchelly.

Redes sociais

A TV Brasil também se destacou como a instituição federal com maior engajamento nas redes sociais. De acordo com levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que analisou 136 instituições federais, a emissora se consolidou como o principal meio de comunicação pública digital do país.

De acordo com a diretora Antonia Pellegrino, esse resultado foi alcançado a partir da criação de conteúdos exclusivos e escolhas acertadas do que vai ao ar, e da capacidade da TV pública de estabelecer um diálogo com seu público.

"Precisamos pensar que a audiência não é medida apenas pelos números das pessoas que assistem pela televisão. Há pessoas que nos assistem por plataformas, pelas redes sociais. Existe uma múltipla variedade de meios para se acessar o conteúdo da TV Brasil".