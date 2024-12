Rodoviária de Porto Alegre fica alagada após temporal no RS

A rodoviária de Porto Alegre foi inundada após fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre domingo (1º) e segunda-feira (2). A Defesa Civil já havia alertado para o risco de alagamentos e outros transtornos devido às condições climáticas adversas.

O que aconteceu

Internautas compartilharam imagens da rodoviária alagada no X (ex-Twitter). Eles expressaram medo de permanecer no Estado, lembrando a tragédia climática de maio deste ano.

A Defesa Civil de Porto Alegre está monitorando a situação e atuando nas ruas. Em casos de emergência, a população deve contatar o número 199.

As chuvas intensas causaram queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia em algumas áreas. A cidade enfrenta transtornos devido ao mau tempo.

Em maio, 169 pessoas morreram no RS devido às chuvas. Porto Alegre foi severamente afetada pela subida do Guaíba, resultando em destruição significativa.

O governo estadual anunciou um pacote para reconstrução e medidas preventivas para a nova temporada de chuvas. As ações visam mitigar os impactos dos temporais.

No sábado (30), a Defesa Civil Estadual testou um sistema de alertas via telefonia. Desenvolvido em parceria com a Defesa Civil Nacional e Anatel, o sistema envia alertas mesmo com o telefone em modo silencioso ou sem créditos, buscando prevenir mortes em tempestades futuras.