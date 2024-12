Presidente russo e iraniano expressam apoio 'incondicional' ao regime sírio de Assad

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, expressaram apoio "incondicional" ao regime sírio de Bashar al Assad, indicou nesta segunda-feira (2) no Kremlin, após a ofensiva de grupos rebeldes que arrebataram amplas áreas do norte do país.

Em uma ligação telefônica, os dois líderes expressaram "apoio incondicional às medidas tomadas pelas autoridades sírias legítimas para restaurar a ordem constitucional e a integridade territorial do país", afirmou a presidência russa em um comunicado.

Putin e Pezeshkian também enfatizaram a "importância de coordenar os esforços (...) com a participação da Turquia", que apoia as facções rebeldes, disse o comunicado.

O regime sírio perdeu o controle total de Aleppo, a segunda maior cidade do país, pela primeira vez desde o início da guerra civil em 2011, depois que uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes desferiu um duro golpe no presidente Bashar al-Assad, informou uma ONG no domingo.

A aliança de milícias rebeldes dominada pelo grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) lançou um ataque relâmpago na quarta-feira para tomar Aleppo, que deixou 412 mortos, a maioria combatentes de ambos os lados, mas também pelo menos 72 civis, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

bur/alf/dth/sag/mb/dd

© Agence France-Presse