Prêmio UOL Carros 2024 celebra os melhores da indústria em evento em SP

Em sua oitava edição, o Prêmio UOL Carros celebra na noite desta segunda-feira (2) os destaques da indústria automotiva em 2024. O evento ocorrerá em São Paulo e será apresentado por Letícia Datena e Jorge Moraes.

Neste ano, o evento premiará os melhores do ano em 17 categorias. Um júri técnico composto por relevantes jornalistas do setor automotivo decidirá os vencedores através de critérios como design, custo-benefício, tecnologia, conectividade, desempenho e consumo.

Na edição 2024, o Prêmio UOL Carros terá como novidade mudanças nas categorias, deixando a disputa mais dinâmica e atendendo às novas demandas do mercado.

Serão duas categorias exclusivas para veículos elétricos e duas para híbridos, além de três para picapes. Outra novidade é a premiação para o melhor executivo do setor em 2024.

As 17 categorias do Prêmio UOL Carros 2024 são: 'Compacto', 'Sedã', 'SUV compacto', 'SUV médio', 'SUV Premium', 'Carros de 7 a 8 lugares', 'Elétrico', 'Elétrico Premium', 'Híbrido', 'Híbrido Premium', 'Picape compacta/intermediária', 'Picape média', 'Picape Premium', "Esportivo', 'Executivo do Ano', 'Destaque do Ano' e 'Montadora do Ano'. Confira todos os detalhes sobre os finalistas aqui.

Quem vota

O Prêmio UOL Carros contou com júri técnico composto por 31 jornalistas especializados - o maior de sua história.

Sete destes profissionais são da equipe de UOL Carros: o editor Daniel Neves, o editor assistente Alessandro Reis e os colunistas Felipe Carvalho, Jorge Moraes, Marlos Ney Vidal, Paula Gama e Rafaela Borges.

A premiação mais uma vez contará com a participação de jornalistas convidados, sendo 24 profissionais de outros veículos, que unirão ao time de profissionais ligados a UOL Carros na escolha dos melhores do ano:

Antônio Meira Júnior (Correio da Bahia), Benê Gomes (iG), Camila Camanzzi (Carros com Camanzzi), Claudia Carsughi (Portal Carsughi), Eduardo Bernasconi (FullPower), Fabio Trindade (Motor1), Felipe Hil (Opinião Sincera), Fernando Miragaya (Automotive Business), Gerson Campos (Acelerados), Giu Brandão (Mundo sobre Rodas), João Anacleto (A Roda), João Brigato (Auto+), Leandro Alvares (De Carona com Leandro), Leonardo Felix (Autoesporte), Lucas Torres (Carro Chefe), Lucia Camargo Nunes (Via Digital), Marcos Camargo (R7), Michelle de Jesus (Canal Michelle J), Renato Maia (Falando de Carro), Rodrigo Mora (Mora nos Clássicos), Sergio Quintanilha (Terra), Silvio Menezes (Carro Arretado), Vagner Aquino (Jornal do Carro) e Thais Villaça (Jornal do Carro).