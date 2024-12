Preço do leite em outubro cai 2,6% com previsão de aumento da oferta, diz Cepea

São Paulo, 2 - O preço do leite captado em outubro foi de R$ 2,8065 o litro na média Brasil, queda de 2,6% em relação ao mês anterior, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. O valor ainda é 36,2% maior que o registrado em outubro/23, em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de outubro). "A desvalorização do leite cru é explicada sobretudo pela expectativa de aumento da oferta", disse o Cepea em nota. "Sazonalmente, o retorno das chuvas da primavera eleva a disponibilidade e a qualidade de pastagens, contexto que favorece a produção de leite. Além disso, pesquisas do Cepea mostram que a demanda por insumos ligados à nutrição animal seguiu aquecida em outubro, o que têm mantido o ritmo de crescimento da oferta de leite cru."O Cepea ressalva que o atraso das chuvas em algumas regiões e o excesso em outras limitaram o aumento da oferta de leite em outubro, assim como levaram a um menor poder de compra do pecuarista nos últimos dois meses - já que os custos com nutrição animal seguem subindo. O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea subiu apenas 0,4% de setembro para outubro, considerando-se a Média Brasil.A disponibilidade interna de lácteos foi maior em outubro, devido à elevação das importações e à queda nas exportações de derivados, explica o Cepea. "Dados da Secex indicam que, em outubro, as compras externas subiram 11,6%, chegando a 208,5 milhões de litros em equivalente leite (7,4% maiores que as do mesmo período do ano passado), enquanto os embarques caíram 65,9%, somando 4,6 milhões de litros em equivalente leite (46,6% menores na comparação anual)."Ainda conforme o centro de estudos, a oscilação de preços dos derivados também pressionou as cotações do leite ao produtor em outubro. O leite no spot de Minas Gerais caiu 4,4% na segunda quinzena de outubro, para R$ 3,15/litro.