PM mata mototaxista após discussão e foge em PE; câmera flagra assassinato

Do UOL, em São Paulo

Um policial militar à paisana matou um mototaxista a tiros neste domingo (1º) após desembarcar do veículo conduzido pela vítima em Camaragibe (PE), no Grande Recife. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

O que aconteceu

Discussão começa quando o PM desce da garupa da moto. Em seguida, o sargento Venilson Cândido da Silva, 50, abre a carteira, aparentando que faria o pagamento pelo transporte. Ele então fala algo ao mototaxista Thiago Fernandes Bezerra, 23, que também desembarca do veículo. As imagens mostram que ambos começam a discutir.

PM saca a arma e atira. Instantes antes do disparo, ele pega o celular do bolso. Em meio à discussão, o mototaxista dá um tapa na mão do PM, que saca a arma e dá alguns passos para trás antes de abrir fogo contra a vítima, que cai.

PM coloca o revólver na cintura e se afasta. Em seguida, tira o capacete usado na corrida e o coloca próximo ao mototaxista antes de fugir.

Em fuga, o policial foi espancado por moradores e levado a um hospital após o crime, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. O crime motivou um protesto organizado por moradores, que interditaram o trânsito e atearam fogo em pneus.

A Polícia Civil pernambucana prendeu o PM em flagrante pelo assassinato do mototaxista. A PM apreendeu o revólver calibre 38 usado no crime e abrirá processo administrativo que poderá resultar na sua expulsão da corporação.