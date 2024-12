Ofensiva jihadista e rebelde avança em direção ao centro da Síria; enclaves curdos estão sitiados

A ofensiva jihadista e rebelde lançada na quarta-feira (27) contra o Exército de Damasco avança nas províncias de Aleppo e Idlib, no norte, e Hama, no centro da Síria. Os combates já deixaram pelo menos 412 mortos, incluindo 61 civis.

Informações de Lucas Lazo e Paul Khalifeh, correspondentes da RFI no Curdistão iraquiano e em Beirute, com agências

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, cerca de 200.000 curdos sírios estão "sitiados por facções pró-turcas". Elas avançaram em direção a Tell-Rifaat e várias aldeias vizinhas, no norte de Aleppo, que eram controladas por forças curdas da província.

O enclave, localizado a 20 quilômetros da Turquia, já estava na mira do Exército de Ancara, que ameaçava ocupá-lo. Na manhã desta segunda-feira, as forças curdas anunciaram que estavam se mobilizando para retirar civis curdos que vivem na região.

"Estamos nos coordenando ativamente com a Síria para garantir a segurança de nosso povo e facilitar sua transferência segura da região de Tell-Rifaat para nossas áreas seguras no norte do país", disse Mazloum Abdi, chefe das Forças Democráticas da Síria (SDF).

"Temo pela minha família"

O correspondente da RFI no Curdistão iraquiano, Lucas Lazo, conversou com Shiler, líder de uma ONG local. Ele teme pelo destino de sua família.

"Os grupos de oposição apoiados pela Turquia atacaram áreas curdas que abrigam milhares de pessoas deslocadas da cidade de Afrin, território já ocupado pela Turquia e seus aliados islâmicos na região", contou.

Segundo ele, os ataques foram violentos em Tell-Rifaat. "Todo mundo está na região, incluindo meus pais, minha família, meu irmão. As pessoas estão presas e indefesas, sem qualquer proteção. As crianças estão com medo. Centenas de pessoas estão esperando em seus carros, prontas para fugir", relata.

De acordo com o representante da ONG, a principal estrada foi bloqueada e os curdos aguardam sua reabertura para deslocar-se para uma área mais segura. A população está sem internet e energia elétrica.

"As forças curdas estão defendendo a área, mas a situação está piorando e os ataques estão se tornando cada vez mais violentos. Tememos um massacre. Isso já aconteceu antes", lembra.

Jihadistas tomaram quatro aeroportos

Os jihadistas e rebeldes também tomaram quase toda a província de Idlib. Eles continuam avançando ao sul de Aleppo, onde tomaram quatro aeroportos, incluindo um internacional, de acordo com um relato do correspondente em Beirute, Paul Khalifeh.

O Exército sírio e seu aliado russo reforçaram suas linhas de defesa em Hama, no centro, para onde grandes reforços foram enviados. O chefe do Estado-Maior sírio foi para o front nesta região, onde suas tropas afirmam ter interrompido a ofensiva jihadista e rebelde e retomado sete localidades.

A aviação russa está concentrando sua atividade nesta área, que foi alvo de dezenas de ataques no domingo, na tentativa de retardar o avanço dos combatentes da coalizão antigoverno.

O Exército russo, que tem uma grande base aérea em Hmeimim, na província costeira de Latakia, está totalmente engajado nesta batalha. O presidente sírio, que recebeu o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em Damasco no domingo, enfatizou a importância do "apoio dos aliados" para lidar com os "ataques terroristas".