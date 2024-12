Escolas de luxo: ranking aponta as 10 instituições mais caras do Brasil

A educação de uma criança dos 2 aos 17 anos em uma das escolas mais caras do Brasil pode custar até R$ 2,8 milhões, segundo a Forbes. O levantamento de 2025 da revista mostra que nove das dez instituições mais exclusivas do país estão localizadas em São Paulo.

O que aconteceu

O levantamento da Forbes analisou os custos nas principais escolas do país. Os dados mostram que mensalidades variam de R$ 6 mil a R$ 15 mil, com matrículas que chegam a R$ 60 mil. As instituições lideram com estruturas sofisticadas e atividades extracurriculares como intercâmbios e programas de liderança.

A Avenues, em São Paulo, lidera como a mais cara pelo terceiro ano consecutivo. Com mensalidades superiores a R$ 15 mil e matrículas de até R$ 31 mil, a Avenues consolidou sua posição. Seguem no ranking a Graded, também na capital paulista, e a Concept, que registrou reajustes de até 90%.

O Rio de Janeiro tem apenas uma escola entre as dez mais caras. A Escola Americana do Rio de Janeiro é a única representante fora de São Paulo. Suas mensalidades chegam a R$ 10.952, mostrando que a exclusividade no estado ainda é inferior à da capital paulista.

As escolas listadas incluem diferenciais como programas de intercâmbio, atividades esportivas e culturais, e currículos internacionais. Segundo a Forbes, a análise considerou mensalidades de ensino médio, valores de matrículas e taxas adicionais, priorizando as cifras mais altas.

Confira a lista das 10 escolas mais caras do Brasil:

Avenues, São Paulo Maternal: Matrícula: R$ 16.800,00 / Mensalidade: R$ 9.000,00

Matrícula: R$ 16.800,00 / Mensalidade: R$ 9.000,00 Infantil 1 e 2: Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00

Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00 Fundamental 1: Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00

Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00 Fundamental 2: Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00

Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00 Médio: Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00

Matrícula: R$ 31.000,00 / Mensalidade: R$ 15.182,00 Variação no ano: +5,80% Graded, São Paulo Infantil 1 e 2: Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 11.459,00

Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 11.459,00 Fundamental 1: Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 11.459,00

Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 11.459,00 Fundamental 2: Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 14.221,00

Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 14.221,00 Médio: Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 14.221,00

Matrícula: R$ 1.560,00 / Mensalidade: R$ 14.221,00 Variação no ano: até +29,72% Concept, São Paulo Berçário: Mensalidade: R$ 13.340,35

Mensalidade: R$ 13.340,35 Maternal: Mensalidade: R$ 13.340,36

Mensalidade: R$ 13.340,36 Jardim: Mensalidade: R$ 13.340,37

Mensalidade: R$ 13.340,37 Infantil 1: Mensalidade: R$ 13.340,38

Mensalidade: R$ 13.340,38 Infantil 2: Mensalidade: R$ 13.340,39

Mensalidade: R$ 13.340,39 Fundamental 1: Mensalidade: R$ 13.340,40

Mensalidade: R$ 13.340,40 Fundamental 2: Mensalidade: R$ 13.340,41

Mensalidade: R$ 13.340,41 Médio: Mensalidade: R$ 13.340,42

Mensalidade: R$ 13.340,42 Variação no ano: até +90,58% St. Paul's School, São Paulo Infantil 1 e 2: Matrícula: R$ 60.000,00 / Mensalidade: R$ 10.533,00

Matrícula: R$ 60.000,00 / Mensalidade: R$ 10.533,00 Fundamental 1: Matrícula: R$ 60.000,00 / Mensalidade: R$ 10.533,00

Matrícula: R$ 60.000,00 / Mensalidade: R$ 10.533,00 Fundamental 2: Matrícula: R$ 42.000,00 / Mensalidade: R$ 10.533,00

Matrícula: R$ 42.000,00 / Mensalidade: R$ 10.533,00 Médio: Matrícula: R$ 18.000,00 / Mensalidade: R$ 13.303,00

Matrícula: R$ 18.000,00 / Mensalidade: R$ 13.303,00 Variação no ano: +9,91% St. Francis College, São Paulo Maternal: Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 10.205,00

Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 10.205,00 Infantil 1 e 2: Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 10.205,00

Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 10.205,00 Fundamental 1: Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 10.205,00

Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 10.205,00 Fundamental 2: Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 12.765,00

Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 12.765,00 Médio: Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 12.765,00

Matrícula: R$ 16.000,00 / Mensalidade: R$ 12.765,00 Variação no ano: até +5,98% St. Nicholas, São Paulo Berçário: Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 7.560,00

Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 7.560,00 Maternal: Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 10.320,00

Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 10.320,00 Infantil 1 e 2: Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 10.320,00

Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 10.320,00 Fundamental 1: Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 10.320,00

Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 10.320,00 Fundamental 2: Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 12.730,00

Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 12.730,00 Médio: Matrícula: R$ 9.380,00 / Mensalidade: R$ 12.730,00 Red House International School, São Paulo Maternal: Mensalidade: R$ 6.319,00

Mensalidade: R$ 6.319,00 Infantil 1 e 2: Mensalidade: R$ 8.207,00

Mensalidade: R$ 8.207,00 Fundamental 1: Mensalidade: R$ 8.841,00

Mensalidade: R$ 8.841,00 Fundamental 2: Mensalidade: R$ 9.987,00

Mensalidade: R$ 9.987,00 Médio: Mensalidade: R$ 10.987,00

Mensalidade: R$ 10.987,00 Variação no ano: até +6,94% Escola Americana do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Maternal: Mensalidade: R$ 7.440,00

Mensalidade: R$ 7.440,00 Infantil 1 e 2: Mensalidade: R$ 10.952,00

Mensalidade: R$ 10.952,00 Fundamental 1: Mensalidade: R$ 10.952,00

Mensalidade: R$ 10.952,00 Fundamental 2: Mensalidade: R$ 10.952,00

Mensalidade: R$ 10.952,00 Médio: Mensalidade: R$ 10.952,00 Chapel School, São Paulo Berçário: Matrícula: R$ 5.220,00 / Mensalidade: R$ 5.220,00

Matrícula: R$ 5.220,00 / Mensalidade: R$ 5.220,00 Maternal: Matrícula: R$ 9.495,00 / Mensalidade: R$ 9.495,00

Matrícula: R$ 9.495,00 / Mensalidade: R$ 9.495,00 Infantil 1 e 2: Matrícula: R$ 9.495,00 / Mensalidade: R$ 9.495,00

Matrícula: R$ 9.495,00 / Mensalidade: R$ 9.495,00 Fundamental 1 e 2: Matrícula: R$ 9.495,00 / Mensalidade: R$ 9.495,00

Matrícula: R$ 9.495,00 / Mensalidade: R$ 9.495,00 Médio: Matrícula: R$ 10.773,00 / Mensalidade: R$ 10.773,00 Stance Dual School, São Paulo