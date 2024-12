No relatório Focus do BC, mediana das projeções para Selic no fim de 2024 segue em 11,75%

A mediana das projeções do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 11,75% pela nona semana seguida. Mas a estimativa intermediária das 62 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis subiu de 11,75% a 12,00%, indicando que a expectativa de um aumento de 0,75 ponto porcentual nos juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 11 de dezembro, está crescendo no mercado.

A percepção de que o Banco Central terá de acelerar o ritmo do aperto monetário se fortaleceu na semana passada, após a frustração do mercado com o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo.

Economistas que se reuniram com diretores da autoridade monetária na última sexta-feira, 29, falaram na necessidade de um aperto de ao menos 0,75 ponto. A mediana da mais recente pesquisa Projeções Broadcast já indica uma alta dessa magnitude.

A mediana do Focus para a Selic no fim de 2025 subiu de 12,25% para 12,63%, sinalizando que os economistas estão divididos entre um juro de 12,50% e 12,75% no fim do ano que vem. Considerando apenas as 59 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa passou de 12,50% para 13,25%.

A estimativa intermediária para a Selic no fim de 2026 subiu de 10,00% para 10,50%, ante 9,75% há um mês. A mediana para os juros no fim de 2027 se manteve em 9,50%.