Mulher estuprada pelo ex em BH diz que ficou um mês sem andar

Uma mulher estuprada pelo ex em Belo Horizonte (MG), no final de julho, ficou um mês sem andar direito após ela quase ter o útero arrancado.

O que aconteceu

Ela relatou, em audiência de instrução, que convivia com Kassio Fernando dos Santos Ragazzi desde quando eram crianças, na casa dos pais dela - tanto que seu pai o chamava de filho. Quando adultos, eles namoraram por dois anos.

Em setembro de 2023, Ragazzi voltou a se relacionar com outra mulher, sendo a mãe do filho dele. Tempos depois, ambos também reataram o namoro.

Por um tempo, ela chegou a aceitar a situação do relacionamento amoroso dele com as duas. Após o término, ele ligava e mandava mensagens dizendo que não estava mais com a mãe do filho dele.

No dia anterior à agressão, o homem havia invadido sua casa. Já no dia do crime, ele entrou na casa dela novamente à noite e a atacou.

A mulher descreve que ele a jogou no chão, bateu a cabeça dela na parede, deu socos e a mordeu a cabeça. Além disso, ele tampou sua boca para ela não gritar e enfiou a mão nas suas partes íntimas. Durante as agressões, ele dizia que se ela não ficasse com ele, não ia ficar com mais ninguém.

Ela confirmou que logo após as agressões, ligou para a mãe e para a polícia e foi para o hospital de Uber. Como sequelas, a vítima diz que ficou um mês sem andar direito, precisando fazer uma cirurgia de reconstrução do canal vaginal.

Seguindo orientações de sua defesa, Ragazzi usou o direito de permanecer em silêncio. O juiz Bruno Sena Carmona, sumariante do 1º Tribunal do Júri, ouviu outras duas testemunhas e abriu prazo para alegações finais.

Relembre o caso

Kassio Fernando dos Santos Ragazzi invadiu a casa da ex na madrugada do dia 30 de julho. Ela relatou à polícia que acordou por volta das 4h com o homem insistindo para fazer sexo. Eles tinham terminado o relacionamento de dois anos há 15 dias. Era a terceira vez que Kassio invadia a casa desde então.

A mulher de 22 anos foi agredida e violentada após rejeitá-lo. Ela foi arremessada contra a parede e levou uma rasteira após dizer que chamaria a polícia para solicitar medidas protetivas contra Kassio.

Ele ameaçou: "Faz gracinha para você ver". Kassio segurou o corpo da ex no chão com uma das mãos e usou a outra para estuprá-la. A vítima relatou que ele tentou arrancar seu útero.

O agressor fugiu e deixou a mulher sangrando na casa. Ela conseguiu ligar para a mãe e pedir socorro. A mulher contou aos policiais que a filha estava chorando e com a voz muito fraca.

A mãe decidiu levar a filha até o hospital antes da chegada do Samu, Bombeiros ou PM. A vítima precisou passar por uma cirurgia de reparação e continua internada.

Agressor foi preso em flagrante horas depois. Kassio estava tentando fugir de carro pela avenida Cristiano Machado, nas proximidades do bairro União. Ele foi encontrado com três facas e não conseguiu justificar a posse.

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva de Kassio "devido à gravidade dos atos e ao risco contínuo à segurança da vítima". Foi formalizado um pedido de medida protetiva para a vítima. Ele poderá ser indiciado por tentativa de feminicídio.

Kassio se diz DJ nas redes sociais, mas trabalha em um ferro velho no bairro Jardim Felicidade, relatou a ex-namorada à polícia.