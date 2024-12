Moraes autoriza transferência de 2 'kids pretos' para Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta segunda-feira (2) a transferência para Brasília de dois "kids pretos". Os militares foram presos na semana passada no Rio por suspeita de tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Decisão do ministro atende a pedidos das defesas. Serão transferidos o general da reserva Mario Fernandes e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra, que atualmente estão no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio. Nas decisões, Moraes também autorizou os militares a receberem visitas de suas esposas e filhos. As demais visitas devem ser autorizadas por Moraes para poderem acontecer.

Agora, os dois ficarão nas instalações do Comando Militar do Planalto. Por serem militares, eles cumprem a prisão preventiva em instalações do Exército e precisam seguir as normas do local.

Os dois foram detidos na operação Contragolpe, da PF. Investigação deflagrada na semana passada revelou plano golpista de militares. Eles planejaram até assassinar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e Moraes. Ao todo, foram presos quatro militares das Forças Especiais do Exército, os chamados "kids pretos", e um policial federal.

Grupo com treinamento de elite é especializado em ações de guerrilha urbana e guerras não convencionais. Segundo a PF, "os kids pretos" estavam na linha de frente da execução do plano golpista.

Mario Fernandes é apontado como o militar mais radical envolvido no plano. Em seus equipamentos eletrônicos, a PF encontrou um detalhado plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes, descrevendo até o armamento necessário e quantas pessoas seriam envolvidas, além de outras medidas operacionais. Também foram encontradas várias trocas de mensagens dele com autoridades do governo e manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

"Segurar a PF". Mensagens de voz do general mostram que Fernandes pediu a Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), que o então presidente conversasse com o Ministério da Justiça sobre a possibilidade de "segurar" as ações da Polícia Federal no acampamento golpista, após as eleições de 2022.

Já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Então, isso seria importante, se o presidente pudesse dar um 'input' [orientação] ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF.

Mario Fernandes, em mensagem enviada a Cid

Na conversa, general diz que "tem procurado orientar" golpistas acampados em frente a quartel. Ele menciona "o pessoal do agro" e "caminhoneiros" como grupos com os quais tem interlocução.

Suposto mandado de busca e apreensão emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação a caminhões motivou a mensagem. "Os caras não podem agir, é área militar", argumenta Fernandes no áudio.

Os caminhões estão dentro de área militar, os caras vieram aí, porra, estão há 30 dias aí deixando de produzir pelo Brasil e agora vão ter os caminhões apreendidos. Cara, isso é um absurdo

Mario Fernandes, em mensagem a Cid

O advogado de Bezerra nega que o tenente-coronel e as Forças Especiais tenham feito parte da trama. "Ele não participou e não tinha conhecimento", afirmou. "E se teve [o plano], não teve participação das Forças Especiais", unidades de elite especializadas em operações de alto risco.

O celular do tenente-coronel seria a única ligação das Forças Especiais com a trama, diz Jeffrey Chiquini. "Acusam ele por causa de um celular que estão tentando incluir [na investigação]", afirma.