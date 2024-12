Vibrador estilo varinha mágica faz sucesso e está por R$ 90: 'Poderoso'

Para quem busca novas experiências na cama e quer sair da rotina, o Guia de Compras UOL encontrou o vibrador Wand sem fio, da marca LuLu, que promete estimulação com até 20 opções de vibrações diferentes. O produto está por R$ 90 na Amazon.

Segundo o fabricante, esse massageador é discreto, recarregável e fácil de limpar, além de ter um botão de redefinição de memória para a recalibração da vibração e velocidade. Confira mais informações sobre esse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a LuLu sobre o vibrador?

Design ergonômico e sem fio;

Possui botão para alternar entre 20 padrões de vibrações;

Com botão para ajustar em até cinco velocidades e de redefinição de memória;

Com protuberâncias macias para alcançar e estimular diversas áreas do corpo;

Resistente à água;

Carregamento por fio USB;

Promete bateria com autonomia de até 2 horas.

O que diz quem comprou?

Com mais de 7 mil avaliações, esse vibrador tem nota média de 4,5 estrelas (máximo de cinco) na Amazon. Os consumidores destacaram pontos positivos como a potência, fácil manuseio e qualidade do material.

Funciona perfeitamente o emborrachamento aveludado é sensacional e é muito simples de usar, limpar e guardar.

Avaliação anônima na Amazon

Honestamente, é ótimo. Poderoso! Tantas variações de padrões para escolher e ele lembra o que você usou por último, o que é legal. Parece de alta qualidade, o que é excelente nessa faixa de preço. Meu parceiro e eu amamos.

Mélanie (comentário traduzido da Amazon)

É muito bem feita. O material parece premium e totalmente à prova d'água. Os controles são muito fáceis e as vibrações são definitivamente fortes o suficiente.

Barney Peng (comentário traduzido da Amazon)

Melhor compra de sempre! Esta é a minha primeira varinha e posso dizer que se tornou uma das minhas necessidades básicas. Mudou completamente a forma como eu e o meu marido interagimos na cama, e quero dizer de uma forma boa. [...] A vibração é poderosa, acredite em mim! E os tipos diferentes de vibrações são uma grande vantagem.

Patricia Muñoz (comentário traduzido da Amazon)

Pontos de atenção

Entre as avaliações dos consumidores, alguns apontaram desvantagens no vibrador como a bateria de pouca duração, posicionamento de botões e casos em que o produto parou de funcionar.

Eu amei esse massageador! Então, de repente, ele parou de funcionar. Quando eu o conecto, ele pisca em vermelho como se estivesse carregando, mas para de acender em um minuto e não carrega. Estou extremamente decepcionada não só porque eu realmente amei esse produto, mas também porque parece que a nova versão tem "protuberâncias" que eu não gosto.

Caitlin (comentário traduzido da Amazon)

Bem, quando a comprei pela primeira vez, notei que a vibração estava fraca em comparação com as três, sim, três outras que eu tenho. E depois de apenas alguns meses, basicamente tenho que carregá-lo antes de cada uso, apenas para manter essa força de vibração abaixo da média, caso contrário, parece um motor velho e triste prestes a falhar. Muito decepcionante. [...]. Amina (comentário traduzido da Amazon)

