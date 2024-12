Testamos loção de limpeza Cetaphil: 'Tira a make sem arder ou machucar'

Quem tem pele sensível sabe que precisa ter um cuidado extra na hora da limpeza— principalmente no momento de retirar a maquiagem. É que, a depender do produto utilizado, ardência nos olhos, lacrimejamento e vermelhidão são alguns dos perrengues enfrentados quando tentamos eliminar sombras, contornos, bases e outras makes do rosto.

No meu caso, essas adversidades estão no passado desde o abençoado dia em que recebi uma amostra grátis da Loção de Limpeza - Pele Sensível, Normal a Seca, da Cethapil. Virei fã número 1 do produto, amplamente recomendado por dermatologistas, e passei a recomendar para todo mundo que passou pelos mesmos dramas que eu. Confira abaixo mais informações sobre a minha experiência:

O que eu gostei

Proteção total. A loção protege contra os cinco sinais característicos da pele sensível: barreira cutânea enfraquecida, desconforto, aspereza, ressecamento e repuxamento.

Fórmula. Com glicerina, vitamina essencial B3 e pró-vitamina B5, o produto remove as impurezas ao mesmo tempo que preserva a barreira natural da pele, ou seja, não a agride nem causa irritação enquanto retira a sujeira.

Fácil de usar. Basta aplicar na pele e massagear suavemente. Dá para usar sem água, retirando o excesso da loção com um lenço de papel ou algodão. Ou com água, enxaguando e depois secando a pele suavemente com uma toalha. Eu prefiro colocar um pouquinho da loção (rende muito!) em um disco de algodão e aplicar no rosto, porque gosto de checar a retirada dos resíduos de maquiagem.

Rapidez. Sabe aqueles dias em que você chega em casa cansada do trabalho ou da balada, e cogita se jogar na cama sem retirar a make antes de dormir, de tanta preguiça que sente? Essa loção da Cetaphil já um incentivo, pois promove uma limpeza bem eficiente e rápida, sem muito esforço— eliminando até mesmo aquelas partículas de glitter mais insistentes.

Prática, a loção removeu a maquiagem bem rápido, só usando algodão. Imagem: Acervo pessoal

Pontos de atenção

Preço. O valor de dermocosméticos produzidos por laboratórios renomados (como a Galderma, que comercializa a linha Cetaphil) é sempre um fator que pega. Existem outras opções mais em conta no mercado, de boas marcas, então é importante fazer o teste na sua pele e avaliar o custo-benefício. O produto é comercializado em três tamanhos: 59 ml, 120 ml e 300 ml — que variam de preço.

Textura. Quem gosta de demaquilantes mais fluidos vai estranhar um pouco a consistência do produto, que é mais cremosa. Além disso, pessoas acostumadas com itens de limpeza facial que fazem espuma também vão torcer o nariz para ele, pois não faz espuma nenhuma. E por falar em nariz, a Loção Cetaphil não tem cheiro —o que também pode ser um entrave para quem aprecia rituais de skincare com mil aromas.

O que mudou para mim

Menos lágrimas. A loção de limpeza da Cetaphil é bem suave e retira a mais pesada das maquiagens —inclusive o combo lápis ou delineador + máscara para cílios à prova d'água— sem fazer os olhos arderem ou lacrimejarem, como acontecia anteriormente comigo quando utilizada outros produtos.

Pele sem repuxar. Por mais eficientes que fossem as loções e os demaquilantes bifásicos que havia experimentado até então, sempre sentia a pele meio ressecada em seguida. Isso não aconteceu com esse produto e senti que ele hidrata enquanto limpa, deixando a pele macia no pós-uso.

Para quem esse produto é indicado

Como o próprio nome diz, a Loção de Limpeza - Pele Sensível, Normal a Seca Cethapil é ideal para quem apresenta os sinais típicos das peles sensíveis ao usar cosméticos ou dermocosméticos, como irritação, ardência nos olhos, ressecamento e vermelhidão.

Ela pode ser usada também no corpo e, segundo avaliações na Amazon, não agride a pele acneica e funciona bem até para a higiene de bebês. Veja alguns comentários de quem comprou:

"Tenho pele oleosa e acneica, porém uso ácidos fortes na minha rotina. Esse sabonete é perfeito para a rotina da manhã ainda mais no inverno, leve e acalma e hidrata a pele. Vem me ajudando muito e não me deu acne." - Cecília

"Produto de excelente qualidade, perfeito para limpeza de recém-nascido." - Willian Enéias de Souza

"Boa loção de limpeza para quem tem a pele mais seca. Não espuma e pra quem está acostumado com sabão, pode dar a sensação de não limpar a pele, mas limpa sim, com suavidade! Não recomendo pra quem tem pele oleosa." - Mariella

