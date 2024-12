Leilão da "Rota da Celulose" é adiado, diz governo do MS

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Mato Grosso do Sul informou nesta segunda-feira que o leilão da chamada "Rota da Celulose", uma das maiores concessões de rodovias do Brasil nos últimos anos, não vai mais ser realizado na próxima sexta-feira, sem mencionar o motivo do adiamento.

"O governo de Mato Grosso do Sul... informa que irá reagendar o leilão da chamada ‘Rota da Celulose’, previsto para próxima sexta-feira (6)", afirmou o governo sul-matogrossense em comunicado à imprensa, sem mencionar uma nova data para o certame.

O leilão, que ocorreria em meio ao movimentado calendário de concessões de infraestrutura rodoviária deste segundo semestre -- que envolve ativos estaduais e federais -- engloba 870 quilômetros de estradas distribuídos por cinco trechos rodoviários que cortam o Mato Grosso do Sul: MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.

A rota é chamada "da celulose" pois as estradas são próximas das grandes fábricas da commodity instaladas no Estado nos ultimos anos, como as unidades da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, e da Eldorado Brasil, em Três Lagoas.

A concessão prevê investimentos de 9 bilhões de reais ao longo de 30 anos de contrato.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Fabrício de Castro)