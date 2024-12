Lane diz que BCE deve focar em riscos futuros para definir política monetária, informa FT

(Reuters) - O Banco Central Europeu deve tomar futuras decisões sobre política monetária com base nos riscos futuros e não nos dados econômicos mais recentes, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, ao Financial Times em uma entrevista publicada nesta segunda-feira.

"Quando o processo de desinflação (estiver) concluído, acho que a política monetária precisa ser essencialmente prospectiva e analisar o horizonte em busca de novos choques que possam levar a uma pressão menor ou maior sobre a inflação", disse Lane ao FT em uma entrevista gravada para um podcast antes da publicação dos dados de inflação do Eurostat em 29 de novembro.

Lane disse ao FT que, embora a taxa de inflação geral tenha caído para perto da meta do BCE de 2%, ainda há "um pouco de distância a percorrer" e a inflação de serviços precisa desacelerar ainda mais.

Os dados do Eurostat mostraram que a inflação da zona do euro acelerou em novembro para 2,3%, acima dos 2,0% de outubro, mas em linha com as expectativas do mercado e reforçando os argumentos favoráveis a um corte mais cauteloso da taxa de juros no próximo mês.

"Em algum momento, faremos a transição de um desafio muito importante de desinflação para o novo desafio de manter a inflação (em) 2% em uma base sustentável", acrescentou Lane.

O BCE já cortou os juros três vezes este ano, com os investidores apostando em um fluxo constante de cortes em todas as reuniões até junho do próximo ano.

(Por Shubham Kalia em Bengaluru)