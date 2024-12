Israel promete responder ataques do Hezbollah durante trégua, diz ministro da Defesa

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, prometeu, nesta segunda-feira (2), dar uma "resposta contundente" aos disparos do movimento libanês Hezbollah, que reivindicou seu primeiro ataque contra uma posição militar israelense desde o início da trégua, em 27 de novembro.

"Prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo, é exatamente o que faremos", declarou o ministro. Haverá uma "resposta contundente" aos disparos do Hezbollah "contra um posto [do exército israelense] no monte Dov", escreveu na rede X, em alusão a uma área em disputa na fronteira entre Israel e Líbano.

mib/al/feb/an-sag/mb/mvv/ic

© Agence France-Presse