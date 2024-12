Índice de ações da França termina estável enquanto mercado se prepara para colapso do governo

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O principal índice de ações da França encerrou a volátil sessão desta segunda-feira estável, com investidores evitando grandes apostas e refletindo sobre as perspectivas para o futuro político do país, com o governo de três meses à beira de um colapso.

O índice de referência francês, o CAC-40, fechou quase estável, depois de cair mais de 1% mais cedo, após partidos de extrema direita e de esquerda, incluindo o Reunião Nacional de Marine Le Pen, terem dito que votariam a favor de uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Michel Barnier.

A medida foi tomada depois de Barnier afirmar que tentará aprovar um projeto de lei de seguridade social no Parlamento sem votação, como uma concessão de última hora para que o orçamento de 2025 fosse aprovado em um Parlamento profundamente dividido. O orçamento de Barnier buscou implementar medidas mais austeras para reduzir os gastos fiscais crescentes do país.

"A instabilidade em um governo não é realmente uma boa notícia para ninguém. Definitivamente, ela acrescenta risco ao ambiente do mercado e estamos vendo que o CAC-40 está realmente entre os mais combalidos do mundo este ano", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,66%, a 513,61 pontos, próximo do maior nível em um mês, com o índice de referência alemão atingindo um recorde, já que investidores previram que a queda de 0,8% do euro beneficiaria os exportadores listados no índice.

Desde que o presidente francês Emmanuel Macron convocou eleições antecipadas em junho, o CAC-40 tem queda de quase 10% e é a maior baixa entre as principais economias da União Europeia. Por outro lado, o índice alemão tem alta de mais de 7%, também ajudado pelas expectativas dos próximos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Os bancos franceses Credit Agricole e BNP Paribas fecharam em queda de 0,9% e 1,2%, respectivamente.

Por outro lado, papéis franceses do setor de luxo voltados para a exportação, como Hermès e LVMH, subiram mais de 3% cada, beneficiando-se de um euro mais fraco. O índice de luxo liderou os gráficos setoriais com uma alta de 2,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,31%, a 8.312,89 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,57%, a 19.933,62 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,02%, a 7.236,89 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,21%, a 33.483,17 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,81%, a 11.735,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,87%, a 6.362,81 pontos.