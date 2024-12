Ibovespa oscila pouco na abertura sem alívio em preocupações sobre fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco na abertura desta segunda-feira, com agentes financeiros entrando no último mês do ano preocupados com situação das contas públicas e enxergando um cenário menos favorável a emergentes após a eleição Estados Unidos, dada a perspectiva de uma política mais protecionista a partir de 2025.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,04%, a 125.721,43 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, perdia 0,26%.

(Por Paula Arend Laier)