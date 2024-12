Galípolo: não está claro como tributária vai impactar preços; agora há dúvida sobre IR

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 2, que ainda não está claro como a reforma tributária vai impactar os preços e que agora há dúvidas também sobre as consequências em relação ao projeto do Executivo de isentar de pagamento de Imposto de Renda aos contribuintes que recebem até R$ 5 mil ao mês.

"Agora eu tenho duas reformas para me queixar que eu não tenho dados o suficiente para entender o impacto nos preços. Acho que não está claro. Acho que não tem estudo suficiente para a gente poder entender qual vai ser o impacto final", disse o diretor.

Durante palestra no evento Fórum Político da XP Investimentos, em São Paulo, ele salientou que achava que deveriam estar surgindo mais trabalhos sobre esse tema. "São duas reformas muito importantes, estruturais. O desafio que a Fazenda aceitou foi mudar completamente a estrutura fiscal do país, seja pela renda, seja pela questão do IVA. Então acho que vão surgir muitos estudos ainda para a gente conseguir entender se a gente está com dificuldade de fazer projeções no curto prazo."