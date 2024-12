Galípolo: BC quer entender como bets impactam consumo das famílias e endividamento

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 2, que as apostas eletrônicas, as "bets", são de interesse da instituição pelos seus impactos no consumo e endividamento das famílias. A regulação desse setor é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, mas seria interessante criar canais institucionais para a troca de informações sobre o tema, afirmou.

Em um evento da XP Investimentos, em São Paulo, Galípolo destacou que as bets e outros novos elementos do mercado, como os criptoativos, estão em áreas "fronteiriças" de regulação.

"É importante, vai ser um desafio para todos nós que estamos do lado de cá, da regulação, da observância, como é que a gente consegue criar instâncias onde informações são trocadas para que a gente possa ter uma visão mais ampla", disse o diretor.