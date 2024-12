Faturamento da indústria química em 2024 cai 2,3%, para US$ 158,6 bi, diz Abiquim

O faturamento da indústria química nacional estimado para o ano de 2024 é de US$ 158,6 bilhões, queda de 2,3% ante o que foi visto em 2023 na comparação em dólares e alta de 2,1% em reais. Os números são da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

O presidente da associação, André Passos, disse nesta segunda-feira, 2, que a aprovação da lista transitória da Tarifa Externa Comum (TEC) deu tempo ao setor para discutir temas estratégicos.

Ele lembra que os 30 produtos que foram aprovados representam cerca de 65% do volume de importações no setor.

Os números do setor, que serão detalhados nesta segunda-feira no 29ª Encontro Anual da Indústria Química (Enaiq), mostram que essa indústria gera R$ 30 bilhões em tributos federais ao ano e corresponde a 11% do PIB industrial.

Segundo a Abiquim, a cada R$ 1 milhão de aumento de produção da química, gera-se R$ 960 mil de acréscimo ao PIB.

Do total de US$ 158,6 bilhões estimados em faturamento para o ano, US$ 38,2 bilhões são de produtos farmacêuticos; US$ 57,7 bilhões são de produtos químicos de uso industrial; US$ 13,9 bilhões vêm de fertilizantes; US$ 12,3 bilhões em higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; US$ 19,4 bilhões de defensivos agrícolas; Produtos de limpeza e afins somaram US$ 7,5 bilhões; tintas, esmaltes e vernizes somaram US$ 5,8 bilhões; Fibras artificiais e sintéticas, US$ 1,1 bilhão; e outros segmentos, US$ 2,7 bilhões.