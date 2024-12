Ex-motorista de socialite do Chopin ficou escondido na favela da Rocinha

Suspeito de manter a socialite Regina Gonçalves em cárcere privado, o ex-motorista José Marcos Chaves Ribeiro esteve escondido por uma semana na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

O serviço de inteligência da polícia apurou que ele fugiu após a estadia na Rocinha. A informação foi revelada neste domingo (1º) pelo Fantástico e confirmada ao UOL pelo delegado Ângelo Lages nesta segunda-feira (2).

A suspeita é de que agora ele tenha saído do estado. O ex-motorista é acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto contra a socialite.

Na semana passada, a Polícia Civil tentou cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele, mas não o encontrou. Ele segue foragido e o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pede ajuda por ter informações sobre seu paradeiro, que podem ser dadas pelo telefone (21) 2253-1177.

Além de José Marcos, há outras oito pessoas sendo investigadas. Esses suspeitos seriam ligados ao ex-motorista e foram sendo trazidos por ele para perto de Regina, a fim de concretizar o esquema de furto.

Segundo MP, José tentou matar Regina

A idosa sofreu um suposto acidente doméstico nove dias após José Marcos se apresentar como herdeiro dela. Ela ficou machucada após sofrer uma pancada forte na cabeça enquanto ajudava o homem com uma cortina, segundo o Fantástico.

Foto tirada após o acidente Imagem: Reprodução/Fantástico

O ex-namorado levou a socialite para um hospital a 20 km da casa onde estavam. Ela passou por cirurgia depois que foi diagnosticada como uma hemorragia. A família não foi avisada sobre o acidente.

O Ministério Público do RJ acredita que o incidente foi planejado. ''É uma grande coincidência que tenha sido celebrado um testamento colocando ele como beneficiário uma semana antes desse acidente. Para que ele pudesse ser herdeiro dela, ele tinha que fazer valer o testamento e precisava que a pessoa, a vítima, falecesse. Então, a morte não poderia ser uma morte que pudesse não parecer natural", afirmou ao Fantástico a promotora de Justiça Eyleen Marenco.

Contas zeradas

A socialite Regina Gonçalves está com todas as contas zeradas e ''repleta de dívidas''. As informações são do delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, em entrevista ao Encontro, da TV Globo, na quarta-feira (27).

Após ser mantida presa em seu apartamento, Regina conseguiu fugir em janeiro deste ano. O ex-motorista da socialite é acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto contra a mulher. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta encontrá-lo para cumprir um mandado de prisão preventiva.

A socialite chegou a herdar 500 milhões de dólares, joias, imóveis e obras de artes. No entanto, após o golpe sofrido, ela vive em ''total situação de penúria'', contou o delegado.

Ela não tem mais qualquer dinheiro em espécie. O patrimônio de Regina estaria ainda com dívidas de condomínio e de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Todos os cofres da casa foram arrombados, joias levadas e restou apenas uma obra de arte valiosa no local.

Atualmente, a socialite mora com o único irmão que ainda é vivo. ''O irmão hoje está sustentando ela, se não fosse ele, ela não teria nem condição de sobreviver'', relatou o delegado. Foi para este irmão que a idosa pediu ajuda quando conseguiu fugir do cárcere no início do ano.