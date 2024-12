Homem morre em queda de elevador no prédio da Justiça Federal em BH

Uma pessoa morreu após um elevador cair do 17º andar no prédio do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (2).

O que aconteceu

A vítima foi identificada como Aldemir Rodrigues de Souza. Ele era técnico de manutenção e trabalhava em uma empresa terceirizada.

O elevador estava na casa de força, no 17º andar, quando caiu até o fosso. O homem, que trabalhava no equipamento, morreu na hora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o solicitante informou que, após a queda, o elevador estava "muito danificado". Ele teria dito que o elevador estava todo quebrado e com muita poeira.

De acordo com o TRF-6, a empresa terceirizada trabalhava na modernização dos equipamentos. O processo já havia sido concluído em três elevadores, e faltava apenas o que caiu.

O órgão determinou que todos os servidores, terceirizados e estagiários que trabalham no prédio permaneçam em teletrabalho por uma semana. Além disso, eles esclareceram que "a manutenção técnica dos elevadores é mantida rigorosamente em dia."

O TRF-6 manifestou sua solidariedade à família de Aldemir. Disse, ainda, que está prestando todo o apoio necessário.