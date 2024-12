É profissão e tem curso: Papai Noel pode faturar até R$ 15 mil em 45 dias

Motorista de aplicativo há oito anos, neste natal, Ronaldo Lopes Macedo, 52, vai precisar conciliar a agenda com uma nova função: a de bom velhinho. A renda extra como Papai Noel de shopping e eventos pode gerar um faturamento de até R$ 15 mil no período de 40 a 45 dias, mas é preciso cumprir alguns pré-requisitos, como ter carisma e ser atencioso. Ter barba e cabelos brancos são diferenciais.

Curso para Papai Noel

Com o natal se aproximando, a rotina de Ronaldo ficou mais intensa. Casado e pai de dois filhos, ele acorda cedo, leva o menino de 9 anos na escola e dá uma carona para a de 20 anos até a faculdade. Por volta das 8h ele começa a rodar no aplicativo e vai até ao meio-dia. Após chegar em casa, almoça e se arruma para assumir o trono das 14h às 22h.

É a minha primeira vez trabalhando de Papai Noel de forma remunerada. Antes disso, fiz trabalhos voluntários nas escolas como Papai Noel e gostei da experiência. É muito emocionante a troca de carinho, de afeto, e de poder levar a fantasia, o espírito natalino para as crianças.

Ronaldo Lopes Macedo

O trabalho como Papai Noel virou renda extra após ele fazer um curso na Escola de Papai Noel do Brasil, que foi fundada em 1993, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Durante esses 31 anos, mais de mil bons velhinhos foram formados e a procura pelo curso só aumenta.

A procura tem sido cada vez maior e, a cada ano, criamos novidades. Dessa vez, tivemos aulas de libras e ensinamos a eles sobre como lidar com crianças com todos os graus de autismo. De uns dois anos pra cá vem aumentando muito o número de atendimento de crianças com autismo. A orientação é ter um atendimento diferenciado, como: não colocar as mãos, não falar alto o ho!ho!ho!. Além disso, há instruções para não colocar nenhuma criança acima de 4 anos no colo e só oferecer doces com a autorização dos pais. Foram mais 300 alunos inscritos e depois da seleção dentro do perfil, sobraram 50 alunos capacitados para exercer a função de Papai Noel, explicou Limachem Cherem, 68, diretor e fundador da escola.

Segundo Cherem, o curso de Papai Noel ocorre sempre em outubro, durante quatro terças-feiras. "Temos como matérias: improvisação, descrição, interpretação, música, maquiagem, figurinos, trabalho corporal, além de convidados como psicólogos. O curso é gratuito, por isso, quando abre as inscrições, é uma avalanche de pessoas interessadas".

Os noéis formados podem ganhar de R$12 a R$ 15 mil por um período de 40 a 45 dias em shoppings. Mas, além disso, eles também são contratados para festas e confraternizações natalinas em residências, condomínios, clubes e empresas.

O ponto alto são as visitas na noite de Natal. Tem Papai Noel que chega a faturar até R$ 6 mil fazendo isso. Os bons velhinhos levam palavras de paz e entregam presentes para os clientes já agendados. Em contrapartida, eles acabam passando o Natal longe das suas famílias, disse Limachem à reportagem que, inclusive, contou que nunca passou o Natal com suas duas filhas. Hoje, elas ajudam o pai a fazer a entrega de presentes.

Sou Papai Noel desde quando elas nasceram. Comecei em 1985, usava uma barba postiça. Hoje, o pessoal exige muito que a barba seja natural. Até por segurança, né? O Papai Noel diverte as outras famílias e a dele fica em casa. Eu, normalmente, passo com as minhas filhas a tarde do dia 25, porque mesmo terminando as entregas de presente durante a noite, eu ainda, às 10 horas da manhã, já estou em Realengo na charrete para distribuir os presentes para as crianças carentes naquela região. Faço isso há 31 anos. Agora, tô anunciando a aposentadoria, vou passar o cajado para outro Papai Noel da região que mora lá, que é o Mário Roque. Limachem Cherem,

Limachem Cherem, 68 anos, diretor e fundador da escola de Papai Noel (à esquerda) e Ronaldo Lopes Macedo, 52 anos (à direita) Imagem: Arquivo Pessoal

Escala 6x1

Geralmente, para ser Papai Noel é preciso ter mais de 60 anos, mas existem exceções, como é o caso do Ronaldo. Ele trabalha na escala 5x2, que são cinco dias de trabalho e folga no final de semana. Mas, no geral, os bons velhinhos trabalham 6x1, com apenas um dia de folga na semana.

A rotina é intensa, cansativa, mas segundo Ronaldo, é gratificante também. Ele começou o trabalho na última semana de novembro, no Norte Shopping, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, mesmos sendo recente, ele já recebeu alguns pedidos curiosos e não foi só das crianças.

Tenho recebido muitas felicitações, abraços, pedidos e desejos para o Natal. Um dos mais diferentes foi de pessoas de diversas idades e até mais velhas, me pedindo um namorado, um amor. Já as crianças me pedem brinquedos, muitos querem livros de presente e uma, em particular, me pediu logo no meu primeiro dia, um remédio para a alergia dela. Isso me comoveu muito. Não sei qual é a situação, mas deve ser algo grave, contou Ronaldo à reportagem.

Para Limachem, trazer ao mercado de trabalho pessoas mais velhas ou aposentadas é mais do que importante, é necessário. "Muitos buscam um provável ganho extra no curso para pagar as contas atrasadas ou comprar presentes para os netos. Eles esperam ansiosamente o curso chegar para encontrar os amigos e sair da rotina em casa", disse o diretor da Escola de Papai Noel do Brasil.