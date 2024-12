Dá pra saber se creatina é falsa usando teste caseiro com iodo?

A Polícia Civil de São Paulo interditou na semana passada dois endereços ligados à Soldiers Nutrition, que produz suplementos alimentares, entre eles a cretina —os donos da empresa, Yuri Silveira de Abreu e Fabiula de Arruda Freire, se intitulam "rei e rainha" da substância.

A operação resultou na apreensão de 30 toneladas de creatina por irregularidades sanitárias. A empresa informou que os estabelecimentos interditados não pertencem à Soldiers e eram fornecedores terceiros. "A fábrica da Soldiers foi inspecionada pela Vigilância Sanitária e continua funcionando normalmente", complementou em nota.

Nas redes sociais, um teste simples e caseiro afirma que ajuda a identificar alterações na creatina. Nele, basta pingar um pouco de iodo e esperar o produto mudar para uma cor escura —isso acontece pelo carboidrato reagir com o iodo. Já a creatina pura apenas adota uma cor caramelizada.

Apesar de apontar a presença de carboidratos, o método não pode ser usado como um critério confiável, disseram especialistas ouvidos por VivaBem.

"O teste de iodo pode indicar a presença de carboidratos como a maltodextrina, mas não pode determinar se a creatina é de boa qualidade ou não. Ele identificará a presença de uma determinada substância, mas não outras substâncias", explicou o nutricionista Diogo Cirico, responsável pela Growth Supplements, em entrevista a VivaBem.

O que é importante avaliar

Textura: processos distintos das marcas fazem com que existam diferentes consistências do suplemento —desde àquelas parecidas com açúcar cristal até texturas como farinha de trigo e talco, por exemplo. No entanto, é preciso saber que a tendência da creatina é empedrar. Por isso, texturas muito "fofas" ligam o alerta para a presença de amido.

Sabor: não é normal sentir gosto da creatina. Se o paladar percebe a substância doce, há o risco da presença de maltodextrina. Já o gosto amargo pode indicar aminoácidos isolados.

Dicas para não comprar creatina falsa

Comprar de sites e lojas físicas confiáveis evita adquirir produtos falsificados. Além disso, a mistura com carboidratos e outros aminoácidos não são proibidas, com tanto que indicada no rótulo.

Ou seja, quem deseja comprar o suplemento na forma pura, deve consultar sempre as informações nutricionais e ingredientes do suplemento.

*Com informações de reportagem publicada em 01/06/24.