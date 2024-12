Com personagem brasileiro, romance natalino de Beth O'leary sabe cativar

A autora inglesa Beth O'leary, que ficou conhecida por suas comédias românticas em formato de livro, como "Teto para Dois" e "A Troca", traz uma novidade em sua nova história de Natal: "Um Amor Cinco Estrelas" (Intrínseca).

A narrativa envolve um protagonista brasileiro que foge completamente dos estereótipos dados a nós no exterior. Com um olhar brasileiríssimo afiado, Lucas da Silva, um carioca de Niterói, não é aquele cara divertido, que ama futebol, adora dançar e que cativa a todos. A bem da verdade, é o oposto.

Para construir o personagem, a autora contou com a ajuda da brasileira Helena Mayrink, editora-assistente da editora.

Como é a história?

Izzie é uma mulher excêntrica, sempre feliz, com bom humor e que encanta todos os hóspedes no Mansão Forest Hotel & Spa. No Natal do ano anterior, aconselhada por uma amiga, ela decide se declarar para Lucas, seu colega de recepção.

Ela escreveu tudo o que sentia em um cartão e convidou o jovem a encontrá-la. A resposta foi apenas um simples 'Feliz Natal'. Os dois tinham tudo para ter uma relação amigável, mas depois da rejeição, eles mal conseguem ficar no mesmo ambiente.

O problema é que o hotel onde trabalham está passando por um sério prejuízo financeiro, e correndo o risco de fechar as portas para o público. Sem escapatória, eles precisam trabalhar lado a lado para salvá-lo.

'Um Amor Cinco Estrelas', (Intrínseca) Imagem: Rafaela Polo/UOL

Entre uma briga e outra, os sentimentos entre os dois vão aflorando. No particular, eles percebem que talvez não se odeiem tanto assim. O difícil é baixar a guarda e revelar a verdade para seu arque inimigo.

O que achei da história

Para mim, o livro mistura duas coisas que são impossíveis de serem ignoradas - a não ser que você seja o Grinch, é claro: romance e Natal. Me identifico com o amor da Izzi pela data comemorativa e me diverti imensamente com o lado rabugento do Lucas.

Além de ser legal e engraçada, a história ainda passa uma mensagem importante aos leitores: nem tudo é o que parece. Você pode ter um amigo sorrindo o dia todo e que ao mesmo tempo pode estar enfrentando um grande problema em casa, ou lidando com um trauma.

Beth sabe cativar o leitor e prendê-lo nas páginas. Por conta de suas descrições detalhadas, é quase como se estivéssemos assistindo a um filme em vez de olhando para páginas cheias de palavras.

