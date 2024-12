Casas Bahia tem alta de 20% em vendas nas principais categorias durante Black Friday

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Casas Bahia informou nesta segunda-feira que registrou um crescimento consolidado de cerca de 20% nas vendas em suas principais categorias (linha branca, telefonia e móveis) durante a Black Friday ante o ano anterior, com impulso do crediário e do desempenho em lojas físicas.

O período promocional corresponde aos dias 28 de novembro a 1 de dezembro, conforme fato relevante da varejista ao mercado.

Segundo a Casas Bahia, houve crescimento de vendas nas lojas em todas as regiões, embora a companhia tenha informado apenas os avanços nas regiões Nordeste (+21%), Grande São Paulo (+20%) e Norte e Centro-Oeste (+18%).

"Além disso, houve a contratação de mais de 1 bilhão de reais de crediário no mês de novembro, incluindo a Black Friday", afirmou a empresa, que também citou ganho de participação de mercado no comércio online com base em dados da Confi Neotrust.

O grupo registrou um prejuízo líquido de 369 milhões de reais no terceiro trimestre, menor que o prejuízo de 836 milhões de reais apurado na mesma etapa de 2023, mas revertendo lucro de 37 milhões de reais registrado no segundo trimestre.