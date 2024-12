BYD vai produzir seus primeiros veículos no Brasil a partir de março de 2025, diz governo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A BYD irá começar a produzir seus primeiros veículos na fábrica de Camaçari (BA) em março do próximo ano, conforme anunciado nesta segunda-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com a presidente-executiva da montadora nas Américas, Stella Li, segundo o Planalto.

A BYD produzirá no Brasil seu primeiro sistema híbrido flex (com motor a eletricidade, gasolina e etanol) em todo o mundo, disse o governo em comunicado, após reunião que também incluiu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entre outras autoridades.

A BYD estima produzir 150 mil veículos até o final de 2025, e chegar a 300 mil por ano ao final de 2026. Os automóveis serão destinados, principalmente, ao mercado brasileiro e sul-americano, afirmou a pasta.