Com promessa de empregos, BYD vai a Lula para anunciar modelo híbrido com eletricidade e etanol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 2, com a vice-presidente executiva da BYD e CEO da empresa nas Américas, Stella Li. A reunião serviu para a montadora repassar a Lula os anúncios feitos mais cedo em Camaçari (BA), especialmente os planos de contratação e de desenvolvimento de um motor flex para modelos híbridos. De acordo com a BYD, a tecnologia vai combinar etanol e eletricidade.

Segundo o Planalto, o presidente foi informado a respeito do planejamento da BYD de produzir seus primeiros veículos no Brasil a partir de março de 2025, abrindo 10 mil empregos diretos até o final do próximo ano e 20 mil até o final de 2026. A nova planta, em Camaçari, terá capacidade para produzir até 150 mil veículos por ano na primeira fase de operação e 300 mil unidades na segunda fase.

"Essa será a maior e mais avançada planta de produção de veículos elétricos do mundo fora da China", disse Li, de acordo com nota divulgada pela Presidência.

Estavam na reunião o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Mais cedo, o ministro da Casa Civil e o governador da Bahia acompanharam uma visita técnica às obras da fábrica em Camaçari.