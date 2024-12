Bolsas da Europa: Paris cai 1% após extrema-direita ameaçar premiê por impasse no orçamento

Por André Marinho

São Paulo, 02/12/2024 - O sinal negativo predomina entre as bolsas da Europa nesta manhã, com pressão mais firme em Paris, após a extrema-direita sinalizar intenção de derrubar o primeiro-ministro da França, Michel Barnier, por divergências sobre o orçamento do ano que vem.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 cedia 0,06%, a 509,92 pontos.

O presidente do partido Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella, afirmou hoje que a legenda pretende deflagrar uma votação de confiança contra o governo de Barnier, "salvo um milagre". O grupo já havia dado esta segunda-feira como prazo para que o premiê atenda as suas exigências no orçamento do ano que vem, que incluem o aumento real das aposentadorias.

À Bloomberg, no entanto, o ministro das Finanças francês, Antoine Armand, disse que os governistas não serão "chantageados", nem "aceitam ultimatos", e reforçou o compromisso com a redução do déficit fiscal.

O Jefferies ainda espera resolução da crise política no país europeu, mas acredita que o desfecho dependerá de medidas que tendem a piorar o endividamento. "Nossa visão estrutural permanece negativa para a França", ressalta.

Diante do impasse, o índice CAC 40, referência na Bolsa de Paris, recuava 1,04% no horário citado acima. Entre os destaques negativos, os bancos Societe Generale e Credit Agricole caíam 2,37% e 1,89%, respectivamente. Mas a maior perda vinha da Stellantis, que despencava 8,16%, após a inesperada renúncia do CEO Carlos Tavares. Em Milão, onde também está listada, a montadora cedia 8,38%.

No cenário macroeconômico, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha ficou estável em 43 em novembro ante outubro, aquém da leitura prévia e da estimativa de analistas consultados pela FactSet. Já os PMIs industriais de zona do euro e Reino Unido confirmaram as expectativas.

Entre outras praças, a Bolsa de Londres caía 0,07% e a de Frankfurt cedia 0,08%, enquanto Milão baixava 0,73%. Por outro lado, Lisboa avançava 0,30%. O retorno do OAT francês de 10 anos virou para baixo, agora em queda a 2,892%, mas o Spread com o Bund alemão equivalente permanecia elevado, em 83 pontos-base.

