Tumulto de torcida insatisfeita com árbitro em estádio deixa 56 mortos em Guiné

Ao menos 56 pessoas morreram no domingo (1º) em Zerecoré, no sudeste da Guiné, em "tumultos" registrados após os protestos de torcedores contra as decisões do árbitro em uma partida de futebol, informou o governo nesta segunda-feira.

"As manifestações de descontentamento contra as decisões do árbitro incluíram lançamentos de pedras por parte de torcedores, o que provocou tumultos fatais", afirmou o governo em um comunicado divulgado pela televisão estatal. "Os hospitais estabeleceram um balanço provisório de 56 mortos", completa a nota.

O jornalista local Facely Konaté contou nas redes sociais que os times N'N'Zérékoré (time local) e Labé se enfrentavam no local da partida. Os primeiros "protestos" por parte da torcida aconteceram quando uma expulsão foi revertida em um cartão amarelo. Pouco depois, por volta dos 83 minutos de jogo, um pênalti foi marcado a favor do time local, o que culminou na revolta dos torcedores e invasão do campo.

Segundo a imprensa local, a partida fazia parte de um torneio dedicado ao comandante da junta militar da Guiné, general Mamadi Doumbouya, que chegou ao poder após um golpe de Estado em setembro de 2021 e, mais tarde, tomou posse como presidente.

Durante a madrugada, o primeiro-ministro do governo militar, Amadou Oury Bah, lamentou os incidentes e pediu calma. "O governo lamenta os incidentes que mancharam a partida de futebol entre as equipes de Labé e N'Zérékoré", escreveu o primeiro-ministro em sua página do Facebook. "O governo está acompanhando a evolução da situação e reitera seu apelo de calma para que os serviços hospitalares não sejam perturbados no momento de socorrer os feridos", acrescentou.