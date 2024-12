Alerta sonoro da Defesa Civil provoca pânico entre moradores de Belo Horizonte

Moradores de Belo Horizonte ficaram em pânico nesse domingo, 1º, após o recebimento de um alerta extremo da Defesa Civil no aparelho celular. Trata-se de uma ferramenta que entrará em operação nos Estados do Sul e Sudeste a partir de quarta-feira, 4, mas que teve a demonstração realizada no último fim de semana.

Embora o teste do novo sistema tenha sido comunicado com antecedência, a população alega que foi pega de surpresa. Muitos comentaram nas redes sociais e o assunto acabou viralizando. "Do nada, uma sirene no meu celular com uma manifestação da Defesa Civil", disse um internauta.

Para mostrar o funcionamento do novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta, um alerta de demonstração foi enviado às 15 horas desse domingo para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A emissão foi feita do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília.

"O alerta foi disparado pela Defesa Civil Nacional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações (MCom) e operadoras", disse o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso. "Os alertas são disparados para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio do usuário", disse a pasta. O alerta será enviado apenas em casos de desastres extremos ou severos, que envolvam risco iminente à população. Os alertas devem emitidos sempre regionalmente, a depender das condições meteorológicas de cada local.

Em agosto deste ano, o Defesa Civil Alerta foi testado em 11 cidades brasileiras durante 30 dias. Em pesquisa realizada nos municípios, 87% das pessoas que responderam ao questionário sobre a novidade avaliaram a ferramenta de forma positiva. Ela entrará em operação nos Estados do Sul e Sudeste a partir de quarta-feira.