Vítima é mantida dentro de porta-malas durante tentativa de sequestro na zona sul de SP

Um idoso, de 69 anos, foi mantido refém dentro do porta-malas de um veículo durante tentativa de sequestro no Grajaú, zona sul de São Paulo, na manhã de sexta-feira, 29. Dois criminosos, de 28 e 30 anos, foram detidos e outros dois conseguiram fugir. As buscas continuam para tentar prender os indivíduos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, durante a ação, os criminosos tentaram realizar transações bancárias com os cartões da vítima.

Segundo a investigação, uma equipe de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano rondava a região quando suspeitou de um veículo VW/Polo que estava em uma área de vegetação e era ocupado por quatro homens.

"Os policias tentaram realizar a abordagem e dois suspeitos desembarcaram e fugiram a pé. Os outros dois iniciaram fuga utilizando o automóvel", disse a SSP.

Os policiais acompanharam o veículo por um período de 20 minutos, quando conseguiram visualizar que havia uma pessoa no porta-malas do carro.

Pela Rua Henrique Muzzio, os suspeitos perderam o controle do veículo e colidiram contra a traseira de um coletivo que estava parado. Ambos foram imediatamente detidos.

Em seguida, a vítima e os criminosos foram socorridos a unidades médicas por conta de ferimentos.

Após o atendimento, os dois indivíduos foram liberados, sendo presos em flagrante. A vítima permaneceu internada, mas já foi ouvida pelas polícias civil e militar.

"Ela contou que foi abordada pelo grupo dentro do seu sítio, sendo mantida amarrada, por aproximadamente três horas, sob ameaça de uma arma de fogo", disse a SSP.

Ainda de acordo com depoimento da vítima, os suspeitos exigiram as senhas dos seus cartões e tentaram passá-los por diversas vezes em uma máquina de cartão. "Como a vítima não lembrava a senha, eles a colocaram no carro e partiram, realizando ameaças de morte a todo momento na tentativa de conseguir as senhas", afirmou a pasta.

Dentro do veículo utilizado pelos suspeitos foram apreendidos três celulares, uma pistola, um carregador e seis munições intactas, três máquinas de cartões de crédito, além de canhotos bancários diversos e documentos em nome da vítima.

Todos os materiais, assim como o automóvel, foram apreendidos, com exames periciais solicitados. A dupla permanece detida à disposição da Justiça e o caso foi registrado como roubo, extorsão, posse ou porte ilegal de arma de fogo, desobediência, colisão e localização/apreensão de veículo no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias).