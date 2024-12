Vendas de veículos na Colômbia têm melhor resultado do ano em novembro

BOGOTÁ (Reuters) - As vendas de veículos novos na Colômbia aumentaram 18% em novembro sobre um ano antes, para 21.824 unidades, o melhor desempenho até agora neste ano, impulsionadas por um evento de exposição e ofertas, informaram associações do setor neste domingo.

A Colômbia é um dos principais destinos das exportações brasileiras de veículos na América do Sul.

As vendas de novembro superaram as 18.521 unidades de outubro. No ano até o final do mês passado, o mercado colombiano somou vendas de 175.622 veículos, crescimento de 5,56% sobre o mesmo período de 2023.

Novembro contou com a realização do Salão do Automóvel de Bogotá com ofertas a consumidores, o que contribuiu para o aumento das vendas.

Para este ano, a Associação de Empresários da Colômbia (ANDI) e Federação Nacional de Comércio (Fenalco) projetam vendas entre 180.000 e 190.000 veículos novos, em comparação com 186.222 unidades em 2023, quando as vendas sofreram uma contração anual de 29%.

(Por Luis Jaime Acosta)