Trump nomeia empresário de origem libanesa Massad Boulos assessor para Oriente Médio

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, neste domingo (1º), o empresário libanês-americano Massad Boulos como assessor principal em assuntos árabes e para o Oriente Médio, outro membro de sua família a ser nomeado para um cargo-chave.

"Estou orgulhoso de anunciar que Massad Boulos desempenhará como assessor principal do presidente em assuntos árabes e do Oriente Médio", publicou Trump em sua plataforma Truth Social sobre a indicação, colocando assim o sogro de sua filha Tiffany em um posto importante na Casa Branca.

Boulos foi peça-chave para a campanha de Trump, ajudando a mobilizar os eleitores árabes-americanos e muçulmanos, muitos dos quais estavam descontentes com a política da Casa Branca sobre a guerra em Gaza entre Israel e o grupo palestino Hamas.

O empresário assumirá um cargo difícil, devendo abordar assuntos como o conflito que Israel mantém em Gaza, o frágil cessar-fogo acordado com o grupo xiita Hezbollah no Líbano, e a situação surgida do avanço de forças rebeldes na Síria contra o governo questionado de Bashar al-Assad.

"Massad é um advogado consumado e um líder muito respeitado no mundo dos negócios, com ampla experiência no cenário internacional", disse Trump sobre sua escolha para o cargo de assessor sobre Oriente Médio.

"Ele tem sido um defensor dos valores republicanos e conservadores durante muito tempo, um membro ativo da minha campanha, e foi fundamental para construir novas e grandes coalizões com a comunidade árabe-americana", destacou o ex-presidente (2017-2021), qualificando-o como um "fazedor de acordos".

O filho de Boulos, Michael, é casado com a filha de Trump, Tiffany. No sábado, Trump nomeou Charles Kushner, pai de seu genro Jared, como embaixador dos Estados Unidos na França.

aha/dw/llu/mr/rpr

© Agence France-Presse