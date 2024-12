Trabalhadores da Volkswagen entrarão em greve de advertência na Alemanha

Imagem: Picture-alliance/dpa/M. Schreiber via DW

Os trabalhadores da Volkswagen entrarão em greve de advertência na segunda-feira em fábricas em toda a Alemanha, informou o sindicato IG Metall, marcando as primeiras paralisações em grande escala nas operações domésticas da Volkswagen desde 2018.

O início das greves representa uma nova escalada na disputa entre o principal fabricante de automóveis da Europa e seus trabalhadores sobre demissões em massa, cortes salariais e possíveis fechamentos de fábricas e medidas drásticas que a empresa diz não poder descartar face à concorrência chinesa e à redução da demanda dos consumidores.

Em 22 de novembro, representantes trabalhistas da empresa votaram a favor de greves limitadas nas operações alemãs a partir do início de dezembro, depois que as negociações sobre salários e fechamento de fábricas não avançaram.

"Se for necessário, esta será a batalha de negociação coletiva mais difícil que a Volkswagen já viu", disse o negociador do sindicato, Thorsten Groeger, em comunicado.

A montadora disse que continua contando com um diálogo construtivo para encontrar uma solução sustentável.

"A Volkswagen respeita o direito dos funcionários de participar de uma greve de advertência", disse um porta-voz em resposta ao anúncio do sindicato, acrescentando que a empresa tomou medidas antecipadas para garantir um nível básico de fornecimento aos clientes e minimizar o impacto da crise.

Geralmente as greves de alerta na Alemanha duram algumas horas.

Na semana passada, o sindicato propôs medidas que, segundo ele, economizariam 1,5 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão), incluindo a renúncia de bônus para 2025 e 2026, que a maior montadora de automóveis da Europa rejeitou.

A Volkswagen exigiu um corte salarial de 10%, argumentando que precisa de reduzir custos e aumentar os lucros para defender a quota de mercado face à concorrência barata da China e à queda na procura de automóveis na Europa.

A empresa ameaça fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez nos seus 87 anos de história.

"A Volkswagen incendiou os nossos acordos coletivos e, em vez de acabar com este incêndio em três sessões de negociação, o conselho de administração está atirando barris abertos de gasolina", disse Groeger, negociador do sindicato IG Metall.

Um acordo para não realizar greves terminou no sábado, disse o IG Metall, permitindo aos trabalhadores realizar greves de alerta a partir de domingo nas fábricas alemãs da VW AG.

"Greves de alerta começarão em todas as fábricas a partir de segunda-feira. Quanto tempo e quão intenso esse confronto precisa ser é responsabilidade da Volkswagen na mesa de negociações", disse Groeger.

Os representantes e a administração trabalhista se reunirão novamente em 9 de dezembro para prosseguir com as negociações sobre um novo acordo trabalhista para os trabalhadores da empresa alemã - VW AG - com os sindicatos prometendo resistir a quaisquer propostas que não forneçam um plano de longo prazo para cada uma das fábricas.