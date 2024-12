Tales: Lava Jato foi mal conduzida, mas opinião pública merece resposta

A continuidade do processo da antiga Operação Lava Jato envolvendo a Petrobras é importante para a opinião pública saber o que aconteceu, disse o colunista Tales Faria no UOL News da tarde deste domingo (1º).

O que aconteceu

A juíza Rejane Zenir JungBluth Suxberger, da 1ª Zona Eleitoral de Brasília, colocou no banco dos réus o empresário e delator Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobrás Renato Duque e mais 36 investigados da antiga Operação Lava Jato.

Tales relembra que o próprio presidente Lula (PT) já reconheceu que "houve roubo na Petrobras". "Eu acho que é de bom tom que esse julgamento vá até o final, que a opinião pública fique sabendo exatamente e julgue o que houve e o que não houve. Houve um erro básico da lavagem".

O juiz Sérgio Moro guiou o processo com motivações políticas evidentes e isso decidiu bem o Supremo em anular as decisões do juiz. Houve um erro do Supremo, porque o Supremo também, de certa forma, respaldou o Sergio Moro em vários momentos. Muita gente aí errou. Agora, o fato dessas pessoas todas terem errado não exclui a possibilidade de que tenha havido roubo, de fato, promovido pela Odebrecht.

Tales Faria, colunista do UOL

A opinião pública acredita que houve problemas na estatal, afirma o colunista, que vê "com bons olhos" a continuidade do processo para se saber o que aconteceu. "Que as pessoas sejam punidas pelo que ocorreu. Algum tipo de punição tem que haver, não pode ser. A Lava Jato foi mal tocada pelo juiz Sergio Moro, com o respaldo de juízes da Lava Jato".

