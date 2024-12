Síria: Aleppo escapa do controle do regime de Bashar al-Assad que promete erradicar 'terrorismo'

No norte da Síria, a coalizão de grupos rebeldes continua a fazer incursões contra as tropas do regime de Bashar al-Assad. Essa operação é um lembrete de que o conflito sírio pode ter diminuído de intensidade, mas nunca cessou. Desde o início dos protestos contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, vários grupos armados assumiram o controle de áreas inteiras do país. Oito civis, incluindo duas crianças, foram mortos no domingo (1º) por ataques russos em Idleb, no noroeste da Síria, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, prometeu no domingo usar a "força" para erradicar o "terrorismo" durante uma ligação telefônica com uma autoridade da Abkhazia, uma região separatista pró-russa da Geórgia, de acordo com a agência de notícias oficial síria Sana.

"O terrorismo só entende a linguagem da força, e é com essa linguagem que vamos acabar com ele e eliminá-lo, sejam quais forem seus apoiadores e patrocinadores", declarou Bashar al-Assad, após uma ofensiva relâmpago mortal lançada por uma coalizão de grupos rebeldes liderados por islamitas no norte da Síria.

Os grupos rebeldes estão avançando como um rolo compressor após sua ofensiva surpresa. Como resultado, Aleppo, a segunda cidade da Síria, não está mais sob o controle do regime de Bashar al-Assad. O grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTC) e as facções rebeldes aliadas "controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos distritos nas mãos das forças curdas".

Pela primeira vez desde o início do conflito em 2011, Aleppo está fora do controle do regime", disse Rami Abdel Rahmane, chefe do OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido que conta com uma ampla rede de fontes na Síria. Mais de 330 pessoas foram mortas no total, de acordo com a mesma ONG, conforme relatado pela Reuters.

Civis mortos em ataques russos

As forças aéreas russas e sírias continuam seu bombardeio no norte do país, controlado pelos rebeldes, e na cidade de Idleb. De acordo com o OSDH, os rebeldes também fizeram progressos na província de Hama, assumindo o controle de "dezenas de cidades estratégicas sem qualquer resistência".

O exército sírio intensificou seu posicionamento em torno da cidade de Hama, no centro do país, anunciou o OSDH no domingo.

No domingo, ataques russos em Idleb atingiram dezenas de habitantes. "Ataques aéreos russos atingiram um dos campos de deslocados internos na cidade de Idleb no domingo, matando oito civis, incluindo duas crianças e uma mulher, e ferindo mais de 50 civis", disse o OSDH.

Um país fragmentado

No auge da rebelião contra o regime, grupos armados hostis ao presidente Bashar al-Assad chegaram aos arredores da capital, Damasco. Mas, com a ajuda de seus aliados - Irã, Rússia, Hezbollah libanês e milícias iraquianas -, o regime conseguiu afastar a oposição e seus combatentes. Ele recuperou o controle de 80% do seu território. A Síria, que ele descreve como "útil", ou seja, as principais cidades e a costa do Mediterrâneo.

Mas o norte permaneceu dividido entre um mosaico de atores. O grupo que controla as maiores áreas dessa parte do país são os combatentes curdos da FDS, as Forças Democráticas da Síria. Os grupos apoiados pela Turquia estão presentes em alguns bolsões ao longo da fronteira turca, mas mais a oeste. E um pouco mais a oeste, a Hayat Tahrir Al Cham, a organização para a libertação do Levante, estabeleceu um governo na cidade de Idleb.

Esse grupo islâmico, anteriormente afiliado à Al-Qaeda, está no centro da operação lançada esta semana contra as tropas do regime. Por fim, o califado estabelecido pelo grupo Estado Islâmico foi derrotado, mas a organização continua ativa no leste do país.

Conexões internacionais

Uma trégua foi introduzida em março de 2020. Ela foi patrocinada pela Rússia e pela Turquia. E até esta semana, as linhas de frente haviam mudado pouco.

Irã e Jordânia apoiam a integridade da Síria, a ONU pede a proteção de civis O Irã "apoia firmemente o exército e o governo" daquele país, disse seu chefe da diplomacia, Abbas Araghchi, no domingo, antes de partir para Damasco. No dia anterior, Teerã também pediu "coordenação" com Moscou diante dessa ofensiva. Em uma ligação telefônica com o primeiro-ministro iraquiano, o rei Abdullah II enfatizou que "a Jordânia está ao lado da Síria" e apoia "sua integridade territorial, soberania e estabilidade".

Do lado dos EUA, a Casa Branca disse que o regime sírio estava sofrendo as consequências de "sua recusa" em se engajar no diálogo político e sua "dependência da Rússia e do Irã". O governo britânico, por sua vez, acusou "o regime de Assad [de] criar as condições para a escalada atual por meio de sua recusa contínua em se envolver em um processo político e sua dependência da Rússia e do Irã", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Os atuais combates na Síria entre as forças rebeldes e o exército regular "têm sérias implicações para a paz regional e internacional", declarou o enviado especial da ONU para a Síria, Geir O. Pedersen, no domingo.

"O que estamos vendo hoje na Síria é um sinal de um fracasso coletivo em implementar o que é claramente necessário há muitos anos: um processo político genuíno para implementar a resolução 2254 (2015) do Conselho de Segurança", segundo Pedersen.

Em vista dos riscos que os combates representam para os civis, o enviado especial da ONU enfatizou "a necessidade urgente de que todos respeitem suas obrigações de acordo com o direito internacional de proteger os civis e a infraestrutura civil". Ele promete "pressionar pela proteção dos civis e pela redução da escalada".