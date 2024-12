Rússia remove general encarregado de operações na Síria, dizem blogueiros militares

MOSCOU (Reuters) - Blogueiros de guerra russos informaram neste domingo que Moscou demitiu Sergei Kisel, o general encarregado de suas forças na Síria, depois que insurgentes invadiram a cidade de Aleppo no maior desafio ao presidente sírio Bashar al-Assad, aliado da Rússia, em anos.

A remoção de Kisel, 53 anos, foi relatada pelo canal Rybar Telegram, que é próximo ao Ministério da Defesa da Rússia, e pelo blog Voenny Osvedomitel (Informante Militar).

A Reuters solicitou comentários do Ministério da Defesa da Rússia. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia fez uma série de reformulações militares que não foram anunciadas publicamente.

Informações da mídia não confirmadas disseram que Kisel foi substituído pelo coronel general Alexander Chaiko.

Os blogs militares foram mordazes sobre o desempenho de Kisel, que anteriormente comandou o 1º Exército de Tanques de Guardas da Rússia na região de Kharkiv, na Ucrânia, onde as forças de Moscou foram repelidas em um contra-ataque relâmpago pelas tropas ucranianas no final de 2022.

"Aparentemente, ele deveria revelar seus talentos ocultos na Síria, mas algo ficou no caminho novamente", escreveu Voenny Osvedomitel.

Rybar comentou: "A abordagem precisa mudar. A caixa de areia síria tem sido, há muito tempo, um lugar para lavar a reputação de generais malsucedidos que se revelaram incompetentes na zona da operação militar especial" - termo da Rússia para a guerra na Ucrânia.

Rybar especulou que a Rússia poderia até mesmo recorrer a Sergei Surovikin, um general que ganhou o apelido de "General Armageddon" por sua crueldade na Síria e que esteve brevemente no comando do esforço de guerra ucraniano. Surovikin foi rebaixado no ano passado, quando relatos não confirmados disseram que ele havia sido investigado por possível cumplicidade em um motim contra a Rússia do grupo mercenário Wagner.

O avanço dos insurgentes na Síria foi o primeiro desde março de 2020, quando a Rússia e a Turquia, que apoia os rebeldes, concordaram com um cessar-fogo que levou à interrupção da ação militar no noroeste da Síria.

No domingo, o exército sírio disse que havia recapturado várias cidades que haviam sido invadidas por rebeldes nos últimos dias. Os insurgentes são uma coalizão de grupos armados seculares tradicionais apoiados pela Turquia, juntamente com o Hayat Tahrir al-Sham, um grupo islâmico que é a força militar mais formidável da oposição a Assad.

Aleppo estava sob controle do governo sírio desde 2016, quando as forças sírias apoiadas pela Rússia sitiaram e devastaram as áreas orientais que eram controladas pelos rebeldes.